El equipo Qué Rico Hijo conquista la Liga de Verano de Punta Umbría

El equipo Qué Rico Hijo ha sido el vencedor de la 26ª edición de la Liga de Verano de Baloncesto de Punta Umbría. El quinteto ganador se impuso en la final a Las Américas en lo que fue una repetición de la final del año pasado, que tuvo idéntico ganador.

El tercer puesto de la clasificación fue a parar a manos de Ácido Cítrico seguido de Siete Arriba’ La quinta, sexta y séptima posición fue para Anystar, We the South y Hachazo Team, respectivamente. Además, se entregaron otros premios como el de mejor defensor de la liga, para Álex Molina; mejor atacante, que fue para Manu Vázquez; y también fue nombrado mejor jugador de la final Manuel Jesús Ramos. Por último, We the South fue elegido como el equipo más deportivo.

El concejal delegado de Deportes, Alejandro Rodríguez, fue el encargado de entregar los premios que consistieron en trofeos, cuadros, cenas en el restaurante Casa Rita y entradas para las fiestas del Boat Party.