El Recreativo IES La Orden cosecha seis medallas en el Andaluz

Buen papel de la cantera del Recreativo Bádminton IES La Orden en el Campeonato de Andalucía sub 13 y sub 17 de Montilla. Los más pequeños del club obtuvieron un total de seis medallas.

En la categoría sub 13, Bernabé Padilla celebró el bronce en individual masculino. El onubense se quedó a las puertas de la final tras caer en la semifinal frente a José Antonio Serrano, perteneciente al Benalmádena. Por su parte, Rubén Carreras también estuvo presente, aunque perdió en la primera ronda frente a su compañero Bernabé. En el dobles masculino, ambos jugaron juntos y consiguieron la medalla de oro en la final, en la que ganaron a Fernando Llopis (Triana) y Alberto Martínez (Andalucía) por 21-17, 17-21 y 21-14.

Con respecto a la categoría sub 17, los canteranos del IES La Orden demostraron su nivel y también consiguieron buenos resultados. En individual masculino, el club contó con la presencia de Alejandro Pérez, que pese a no obtener medalla alguna llegó hasta cuartos de final. Por su parte, en individual femenino Alba Padilla ocupó el tercer puesto tras caer frente a Carla Moyano (Arjonilla) por 21-7 en ambos sets. Además, Karen Martín disputó hasta la segunda ronda, donde perdió ante María de la O Pérez (Rute). En dobles mixtos, el podio volvió a tener color albiazul gracias a Lucía Morán y Alba Padilla. En primer lugar, Lucía Morán se hizo con el bronce junto a Francisco Cobos, jugador del Montilla; mientras que Alba Padilla logró la misma medalla de la mano de Lucas Torre, que juega en el Granada. Daniel Carreras también jugó esta categoría con Vera Cazorla (Jorge Guillén), pero cayeron en cuartos de final. En dobles femenino, Karen Martín no tuvo suerte junto a Paula Cáceres (Bádminton Amigó), y se quedaron en cuartos de final al caer por 21-16, 16-21 y 21-14.

Finalmente, el Campeonato de Andalucía se cerró para los recreativistas con el bronce conquistado por Alejandro Pérez y Francisco Cobos en dobles masculino.