El San Roque regresa a la Liga para recibir a un 'hueso', el UCAM Murcia

Y la vida continúa. La eliminación del San Roque en las semifinales de la Copa RFEF –dolorosa, sí- cortándole la posibilidad de repetir el éxito logrado en 2010, no se puede convertir en un lamento por lo que no se ha podido conseguir, sino en un aliciente para seguir peleando por todo lo que queda por delante, que es mucho.

Sin ir más lejos, el partido de este domingo ante el UCAM Murcia (Ciudad de Lepe, 17 horas) correspondiente a la 8ª jornada en el grupo 4 de Segunda Federación. Y mirando un poco más adelante, la disputa el 12 o 13 de noviembre de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante un Primera División que se sabrá quién es tras el sorteo a celebrar el próximo lunes 24.

Volviendo a lo más próximo, el duelo de esta jornada ante el conjunto murciano debe servir para volver a sumar de tres en tres, después de no hacerlo en las dos últimas jornadas en las que no ha pasado del empate sin goles en casa ante el Juventud de Torremolinos y de la derrota de la semana pasada en Mancha Real, un partido en el que el equipo lepero ya pareció acusar la acumulación de partidos entre Liga y Copa RFEF en las últimas semanas. Precisamente este será uno de los factores a tener en cuenta por Juanma Pavón y Jesús Vázquez a la hora de formar un once de garantías para oponerse al UCAM Murcia, además de recuperar anímicamente a sus jugadores tras la dura prueba del pasada miércoles.

Hay jugadores, como es el caso de Becken, con problemas físicos después de tantos partidos, y otros que podrían descansar por esa acumulación de minutos que harían recomendable que le dejaran su sitio a compañeros más frescos. Además, la Copa RFEF ha servido para que otros miembros de la plantilla aurinegra, como Charaf, David León, Jacobo, Maidana o sobre todo Marrufo, el mejor ante Melilla y Alzira, se reivindiquen ante su entrenador y pidan su titularidad en Liga.

Enfrente, un UCAM Murcia que partía al comienzo de la competición como uno de los grandes candidatos para pelear por los puestos de cabeza, o incluso para el ascenso directo, pero que no ha comenzado la Liga respondiendo a las expectativas. Con siete jornadas disputadas el equipo de la Universidad Católica de Murcia ocupa la 13ª posición de la tabla con 7 puntos, uno menos que el San Roque que es 10º. Hasta ahora sólo ha conseguido una victoria, sobre el Xerez en la segunda jornada, mientras que ha salido derrotado en dos ocasiones a manos de Sevilla Atlético y Vélez. Los otros partidos, los cuatro últimos, los ha resuelto con empate, el último la semana pasada en casa ante el Yeclano.

Los malos resultados del equipo provocaron un tempranero cambio de entrenador, ocupando ahora el banquillo murciano Jorge Romero en sustitución de Manuel Casas ‘Molo’, destituido tras la quinta jornada de Liga. La mala trayectoria del UCAM sorprende conociendo la composición de su plantilla en la que, entre otros muchos jugadores contrastados en la categoría, destacan la presencia de Pau Torres, portero del San Roque en la mejor temporada de su historia, la 2010/11 en la que el equipo lepero acabó 5º en 2ª B, el defensa Diego Jiménez, seis temporadas en el Recreativo de Huelva, el mediapunta lepero Manu Ramírez con pasado aurinegro y albiazul o Chuma, uno de los grandes artífices con sus 16 goles de la gran temporada realizada el año pasado por el San Roque

El San Roque podría salir de inicio con David Robador; Iván Robles, Pedro Inglés o Joel, Antonio López, David León; Joel o Marrufo, Gustavo Quezada, Camacho; Pablo Haro, Brian Triviño, Sergio García.