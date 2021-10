La Ruta BTT Villa de Paterna celebra su 20 aniversario como Campeonato de Andalucía

La cuenta atrás para la ‘XX Ruta Ciclista BTT Gran Premio Villa de Paterna’ ha comenzado. El próximo domingo 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana Paterna del Campo será epicentro del BTT nacional e internacional con la disputa de este esperado evento. Con un trabajo enorme detrás, el Ayuntamiento de Paterna del Campo ha organizado una carrera que está incluida dentro del calendario internacional UCI MTB y que en su vigésima edición será además Campeonato de Andalucía BTT Maratón 2021. Los títulos de campeones regionales en juego con un renovado recorrido de 85 kilómetros y alrededor de 2000 metros de desnivel positivo acumulado.

Nuevos caminos, pistas, senderos y subidas cortas pero explosivas jalonan un trazado que no dejará a nadie indiferente en su camino en la lucha por la gloria. Lugares como la ‘Pata del Caballo’ en pleno Condado de Huelva esperan a los bikers que no faltarán a esta cita UCI C1, con la famosa subida final de la cuesta de ‘Pinguete’ (con hasta el 20% de desnivel) como último reto antes de cruzar la línea de meta. Una exigente y a la vez atrayente prueba ciclista que se reencuentra con los corredores tras no poderse celebrar el año pasado.

Durante el recorrido la organización ha previsto tres avituallamientos siguiendo todas la normas sanitarias y de higiene vigentes. Además, se habilitarán dos zonas intermedias de asistencia técnica de equipos autorizados.

Los mejores ciclistas andaluces no faltarán a la cita buscando los diferentes títulos en juego. Entre los hombres, corredores como José ‘Quillo’ Márquez, Javier Moreno Bazán, Ismael Santiago, Raúl Bermúdez, Alejo Fuentes, el bartolino Javier Macías, Ramírez Abeja o Juan Pedro Trujillo, entre otros, están llamados a estar delante peleando la victoria. Entre las féminas, como favoritas a priori destacan María Díaz Pernía, María Esther Maqueda, Gloria Elena Galeano, María Isabel Felipe, Almudena Rodríguez, Laura Granado, Ana Belén Báñez o la incombustible Fabiola Muñoz.

Campeonato de Andalucía BTT Maratón

Habrá maillot y medalla para el 1º y 1ª de cada categoría competitiva y medalla para el 2º/2ª y 3º/3ª de cada categoría competitiva. Los ciclistas de categoría júnior (masculino y femenino) también pueden participar y optan a campeonato. Para poder optar a campeonato andaluz se debe tener licencia federativa andaluza y nacionalidad española.

Los participantes que quieran optar al Campeonato de Andalucía tomarán la salida en parrilla establecida por categorías (masc. y fem.) según este orden: Élite, Sub-23, Júnior, M30, M40, M50 y M60. El cajón de cada categoría se confeccionará exclusivamente con los 15 primeros/as clasificados/as del Open Andalucía XCM 2021, seguidos del resto de participantes de esa categoría. A la misma altura que los cajones de corredores masculinos se reservará pasillo lateral para parrilla de corredoras con ancho suficiente para 2 corredoras.

