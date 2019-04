El Club Tartessos conquista una plata y dos bronces en Asturias

La 1ª Copa de España de Piragüismo sprint sobre las distancias de 1000 y 500 metros se celebró recientemente en el embalse de Trasona (Asturias). Participó el Club Piragüismo Tartessos Huelva con 11 deportistas, la mayoría júnior de primer año, que lograron una medalla de plata y dos de bronce, siendo 6º por equipos en la clasificación de hombres y 21º en la general.

La Copa estuvo marcada por las malas condiciones meteolórogicas que obligaron a suspender las finales B y C, no pudiendo salir a competir sus finales B Araceli Montero en sénior K2 500 y Cinta Campos en júnior K2 500. En individual, Alejandro Alonso y Gonzalo Reyes alcanzan la final B, siendo Alejandro 1º y Gonzalo 2º. Sus compañeros de categoría Francisco Torrescusa y Manuel Sánchez no pasan las eliminatorias contrarreloj. En K1 sénior, Eulogio Reyes, de 19 años, solo puede alcanzar la final C siendo el 8º mejor sub23. En K1 Cinta Campos pasa a la final C, que gana con autoridad.

Alejandro y Francisco en k2 hombre júnior 1000 metros logran el 4º puesto muy cerca del bronce, y la pareja formada por Gonzalo y Manuel llega en un buen 8º puesto.En las embarcaciones k4 el CP Tartessos logra la plata de Alejandro, Francisco, Gonzalo y Manuel, en K4 júnior 1000.

En 500 metros el club onubense casi logra la hazaña de meter a dos embarcaciones en final A del K4 júnior, con el segundo K4 del club de Francisco, Guillermo Flores, Álvaro Martínez y Samuel Silvera, no logrando el pase por poco. Sí logra el bronce el equipo formado por Alejandro, Javier Martínez, Gonzalo y Manuel, en un final de foto finish. En K4 sénior, Araceli Montero logra un gran cuarto puesto en 500. En el K4 júnior 500 Cinta Campos logra el bronce en una final directa.

Por otro lado, en el Campeonato de España sprint de veteranos también compitió el Tartessos; en categoría K1 45-49 años, Alberto Alonso obtiene el 8º puesto mientras Susana Orta finaliza 6ª.