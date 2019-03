A La Palma se le escapan dos puntos ante el Antoniano (4-4)

La Palma no pudo sumar una victoria en un partido en el que tuvo que remontar en dos ocasiones y se equilibró en los minutos finales. Eran tres puntos necesarios para alejarse de los puestos de descenso, no clasificatoriamente pero si cuantitativamente, ya que estando posicionado en el décimo puesto sólo le separan cuatro puntos de la zona de peligro. El líder se dejó notar en el Municipal palmerino desde los primeros minutos y se adelantó primero en el marcador mediante una pena máxima que fue transformada por Adri.

El conjunto de Dioni Arroyo no tardó en reaccionar y gracias a un remate de media chilena de Manu Cruzado tras un saque de banda se igualó la contienda. Pero no duró mucho el 1-1 en el marcador, porque los de Francisco Cordero se volvieron a adelantar en el marcador mediante otro penalti. De nuevo, Adri fue el encargado de realizar el lanzamiento desde los once metros, pero, esta vez, engaño al guardameta rematando al lado contrario de donde se tiró.

Los palmerinos se pusieron el mono de trabajo y Alvarito avisó en la mitad del primer tiempo cuando caracoleó dentro del área para sacar un remate que superó al portero en su salida pero un defensor evitó que entrara en la portería. A los pocos minutos, llegaría el gol que dibujó los dos patos en el marcador mediante un jugada combinativa en la que Manu Cruzado filtró un balón a Galleti para que éste se internara en el área mientras observaba con el rabillo del ojo cómo su compañero Carlitos se dirigía al segundo palo, entonces colocó un pase milimétrico en los defensores para que el joven delantero rematara a placer el balón a la red. Antes del descanso se completó la remontada. Galleti recibió un balón al espacio y superó al portero con una vaselina logrando el 3-2.

Al minuto de la reanudación, Carlitos centró un balón al área que Manu Cruzado controló de manera magistral para colocársela franca facilitándose un posterior remate que colocó el 4-2 en el marcador. Los cambios y el calor excesivo para este mes del año hicieron que hubiera poca actividad en las áreas hasta que el minuto 65 un buena jugada entre Carlitos, Alvarito y Manu Cruzado terminó con un remate del último por encima del larguero.

A los cincos minutos, Adri recortó distancia mediante un tiro desde el borde del área que se coló por la escuadra, completando su hat trick particular. Con el 4-3 en el marcador, Carlitos logró robar un balón en un despiste de la zaga lebrijana pero en su envite con Bellido no logró dirigir su remate cruzado entre los tres palos. Y en los minutos finales se cumplió una de las máximas del fútbol, “quien perdona, lo termina pagando”y Juande puso el definitivo 4-4.

FICHA TÉCNICA:

La Palma: Luis; Juan, David, Miguel, Pablo (Ángel, 85’), Andres, Galleti (Álex Pérez, 61), Manu Calle, Carlitos, Manu Cruzado (Diego Pinto, 76’) y Alvarito (Christian, 70’).

Antoniano: Bellido; Álvaro (Juanjo, 50’), Longa, Kevin, Quintero (Jorge, 86’), Juanfran, Brandon (Camas, 74’), Román (Juande, 54’), Isaac (Jesús Granado, 17’), Adri y Zequi (Chiqui, 69’).

Goles: 0-1 (8’) Andri (penalti). 1-1 (10’) Manu Cruzado. 1-2 (13’) Adri (penalti). 2-2 (23’) Carlitos. 3-2 (40’) Galleti. 4-2 (46’) Manu Cruzado. 4-3 (71’) Adri. 4-4 (88’) Juande.

Árbitro: Aguilera Morales, del Colegio de Árbitros de Córdoba. Amonesto a los locales Juan, Pablo, Andrés y Manu Calle, y a los visitantes Bellido, Álvaro, Kevin, Román, Isaac, Adri y Chiqui.