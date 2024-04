La Palma comparece en Chapín con la intención de poner las cuentas locales patas arriba

Sostienen los entrenadores que cuando te mides a un gallo en toda regla lo mejor que se puede hacer es no articular palabra en el aspecto motivador. Dicen que, a veces, el exceso de motivación no es conveniente porque juegas a mil por hora y eso puede ser perjudicial porque no existe la pausa. Es como cuando el corazón se impone a la razón. No se puede confundir la velocidad con el tocino. La Palma comparece en Chapín y ya de por sí el campo es un aspecto diferencial en lo motivante. Si añades que te mides al Xerez CD, líder absoluto de la tabla, entonces hay que hacer mutis por el foro. Bastaría salir al campo, mirar a las cuatro esquinas y seguramente mil gusanos recorrerán tu estómago. Además, con el anuncio de que se avecina el final de la competición, Chapín estará a reventar.

Así la cuestión y teniendo en cuenta que La Palma logró una victoria ante el Córdoba B que le pone en el filo mismo de la salvación, 35 puntos en su haber, haría bien en salir sonriendo y disfrutar del paseo. Con responsabilidad y profesionalidad, pero sonriendo.

La presión la tiene toda el Xerez, que tiene al Ciudad de Lucena con el aliento en la nuca y fallar ahora, para ellos, sería como una especie de drama. Por ese motivo, y a pesar de las bajas que acumula el conjunto de Nacho Molina, no se descarta nada, incluso que desmayen o les invada la ansiedad. Puede pasar de todo y en ese todo cabe el factor sorpresa. Así de simple.

La última vez que La Palma visitó Chapín, esta misma temporada pero ante el Xerez DFC, el conjunto palmerino se cayó con todo el equipo y Nacho Molina hizo cosas nada en consonancia con sus aptitudes y gustos. Cuatro a uno en contra y la sensación de haberle facilitado mucho las cosas al oponente. Son otros tiempos, otro rival pero el mismo escenario. Y a escenarios así se va a disfrutar pero con el sentido de la responsabilidad agudizado.

Si La Palma es capaz de sumar una victoria habrá finiquitado la temporada en lo que al objetivo se refiere. Viene de pasar un desierto, sin agua, y la victoria del otro día, montada en el caballo de máximo sufrimiento, ha liberado a la plantilla. Y esta plantilla, cuando se pone a jugar como en la misma calle, ya lo ha demostrado, es capaz de pintarle la cara a cualquiera.