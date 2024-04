Cartaya-Puente Genil: Los rojinegros están a un paso de cerrar una salvación que se viste de milagro por todas partes

El Cartaya tiene seis jornadas por delante para certificar la permanencia. Ni los más optimistas pensaban que el conjunto de Limón iba a ponerse en esa frontera con tanto tiempo de antelación. Con 34 puntos, igual con un triunfo y algún empate le valdría. Por eso, el equipo, a pesar de la derrota en Pozoblanco, no se ha resentido nada. Ha pasado y sigue pasando tantas vicisitudes que un tropiezo no le provoca ni una sola arruga en el rostro. Lo tiene curtido de tantas batallas contra la adversidad, sobre todo la que ha emanado desde dentro del club. A este tipo de equipos no les hace falta vacunas. Se inmunizan solos. Esa es su fuerza invisible que los demás desconocen en su gran mayoría. Así que tenemos que deducir que, por mucho rival que vaya a tender enfrente, está asegurado que competirá el partido. Y esa es ya una ventaja.

Llega el Puente Genil que es igual sol que sombra de un momento para otro por su irregularidad, aunque en los últimos tiempos se ha templado lo suficiente como para pensar que, a pesar de estar a cuatro puntos de los puestos de la grandes, les puede dar tiempo a echarle el guante. Para ello, no pueden fallar más y por eso se ponen en la diana el partido de Cartaya. Si doblan la rodilla en el Luis Rodríguez Salvador, entonces pueden comenzar a despedirse.

Esas ansias cordobesas son las que quiere aprovechar el Cartaya para acomodarse en el partido, llevarlo a su terreno. Si no marcan pronto, entonces los de Limón tendrán serias opciones. No hay equipo en la Liga que juegue mejor con la ansiedad del contrario que el Cartaya. Es un equipo que se siente especialmente cómodo en el empate a cero, mientras que a otros les entra las siete cosas. Ese es el objetivo, llevar el partido al límite sin sufrir daños colaterales.

La fuerza del Cartaya radica en el grupo, que es granito, y el aspecto diferencial, en lo referente al gol, la está poniendo los centrocampistas. Y ahí e fijará la batalla, en la zona de más tráfico del partido. El que se imponga ahí se impondrá en las áreas.

El club ha pedido apoyo para ir cerrando capítulos. La historia de este año es tan bonita como conmovedora. El Cartaya merece seguir en Tercera y colgarse medallas y distinciones. Si lo consigue, que lo conseguirá, veremos quiénes se ponen después en la foto.