La Palma-Coria: Finalísima para los locales después de cuatro derrotas consecutivas y en puestos de descenso

Puerta de la resurrección o enfermería. No hay término medio. La Palma suma cuatro derrotas consecutivas, tiene solo tres puntos de quince posibles y se mete de lleno en los puestos de descenso. Y eso, precisamente eso, que ya es grave, no es lo más grave. Lo preocupante es que da la impresión de que ha perdido personalidad, criterio y norte, seguridad en sí mismo, en definitiva. Algo está pasando porque, si por algo se ha distinguido La Palma desde que llegó nacho Molina, es que siempre la distinguió una forma de vida. Ahora, está con el traje en harapos, destrozadas las costuras y con la piel llena de manchas.

Así es la realidad, que no es irreversible, pero sí altamente preocupante. Viene de perder por dos a cero en Sevilla y volvió a exhibir que está inocuo en ataque. Apenas un par de ocasiones que llevarse a la boca, excesivamente poco para pensar en el levantamiento. Dio la impresión, tal cual en jornadas precedentes, que el filial sevillista necesitó excesivamente poco para apuntarse la victoria.

Todo eso es pasado porque es lo que tiene el fútbol, que rueda como la pelota y el presente es efímero, para bien o para mal. Llega el Coria y lo que ayer parecía un equipo asequible para la recuperación de la moral palmerina se presenta, de pronto, como un enemigo de rango después de vencer al Xerez DFC, haciéndole tres goles, lo que ha puesto al conjunto del Guadalquivir con un punto más en la tabla.

La primera premisa, después de tanto desasosiego, es recuperar la fe. No se pone en duda la actitud ni el compromiso. Pero algo no está cuadrando y ahí se enfoca el trabajo del entrenador. Descubrir primero el dilema y luego, ponerle remedio. Porque otra derrota o incluso no ganar, dispararía los dimes y diretes. Aún dura el daño de la derrota ante el Bollullos en el derbi. Es curioso que un partido tenga tanto recorrido. Pero así son las citas de máxima rivalidad. Que como pierdas la cabeza da vueltas y vueltas y te descentra del cometido inmediato.

De momento el club mantiene la calma y la fe en el entrenador. De momento. Urge la victoria, es imprescindible para cambiar dinámica y comentarios. El técnico sevillano se ha ganado el crédito. Pero ya sabemos cómo funciona este mundo. Que pasas de ángel a demonio en cuestión de detalles.