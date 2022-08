Cristian Borges y Rocío Espada se imponen en la Milla Urbana de Punta Umbría

El atleta portugués Cristian Borges y la triatleta aljaraqueña Rocío Espada Vázquez se proclaman vencedores de la XXX Milla Urbana Ciudad de Punta Umbría, prueba integrada en el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Huelva, celebrada durante la tarde del sábado, día 13. Tras tres años de aplazamientos por el covid, se reanudó el evento con una buena participación y numerosos espectadores, finalizando las carreras 264 atletas.

La organización homenajeó por su contribución en el evento, que cumplió su treinta aniversario, a Bienvenida Rodríguez Gómez, Juan Iglesias Lago, Emilio Muñoz García, Ramón Mora Albarracín, José Antonio Rodríguez González, Miguel Ángel Parra Pomares, Rodrigo Feria González, Manuel Rodríguez Zamorano y Juan Manuel Coronel González.

En la general masculina, el promesa portugués Cristian Borges (Areias de Sâo Joâo), se impuso en los 1.609 metros con un tiempo de 4.32, en una prueba sobre un circuito urbano que contó con un compacto grupo de cabeza, pero a falta de quinientos metros Borges realizó un cambio de ritmo al que respondió el mediofondista lepero José Manuel Cortés Medina (Bahía Algeciras), pero pudo la calidad y juventud del lusitano, que en los metros finales controló al veterano onubense, que acabó segundo en 4:34, y también estuvo en el cuarteto final en la pelea por la victoria clasificándose tercero en 4:37 el júnior sevillano Marco Rufo Pérez (Got Fit), y con el mismo tiempo 4:37 el veterano B luso Jorge Varela (Areias de Sâo Joâo).

Los otros integrantes del grupo de cabeza acabaron en quinto puesto con 4:40 el veterano malagueño afincado en Isla Cristina Santiago Javier Muros Ramírez (ADS Sevilla), sexto en 4:42 el promesa marroquí afincado en Cartaya Youssef Izikki, séptimo en otra gran carrera con 4:48 el triatleta juvenil isleño Enrique Rodríguez Abreu (Atletismo Bollullos), octavo con mismo tiempo 4:48 el veterano fondista puntaumbrieño Daniel Andivia Soto (Atlético Punta Umbría), noveno con 4:56 el portugués Abdeslam Bouasria (Casa Benéfica de Faro), y décimo en 4:57 el cuatrocentista isleño Ángel Real Arsuaga (Bahía Algeciras).

En la general femenina dominó con 5:36 la triatleta veterana B aljaraqueña Rocío Espada Vázquez (Puntiti Sport Team), seguida en 5:40 por la fondista veterana B choquera Estefanía Rouco Baltasar (Puntiti Sport), y en 5:54 la fondista promesa puntaumbrieña Paula Rodríguez Rodríguez (Atlético Punta Umbría).

Por categorías, los podios se formaron en sub 6 A por Diego Cordero Salazar, Yago Barra Toledano y Agustín Bueno López; y Manuela Granados Díaz, Julia Ledesma Garrido y Jimena Román Aguilar. En sub 6 B por Leo Márquez Arcos, Gonzalo García Pinzón y Julio Botello Jiménez; y Martina de la Rosa Coronilla, María Fortes Rodríguez y Mina Gómez Dumitru.

En sub 8 A por José Fernández Muñoz Lora, David Lobo Calderón y Laureano Díaz González; y Alae Ait Aissa Ouatab (Cartaya Deportes), María Sánchez Miró y Valeria Sánchez Jiménez. En sub 8 B por Alberto Macías León (Onubense de Atletismo), Valentín Mora Moreno y Marco Bonilla Bonilla (El Viso del Alcor); y Luz Cortés Pérez, Lourdes Mena García (Los Agujetas de Villafranca) y María Bravo Díaz. En sub 10 benjamín David Quintero Romero (Curtius), Ioan Denis Stefan Dragan y Juan Carlos Retamales Estévez (Atlético Punta Umbría); y Olaya Ortega Valle (Curtius), Nisrin Ait Aissa Ouatab (Cartaya Deportes) y Enara Marchena Vega.

En sub 12 alevín Damián Pevidad Lora (Curtius), Damián Popovics (Curtius) y Abel González Ramos (Puntiti Sport), y Claudia Ruiz Cortés (Curtius), Lucía Cañas Alonso (Ajalkala) y Melissa Popovics (Curtius). En sub 14 infantil Pablo Mejías Cruz (Curtius), Iván Ortiz Brito (Ayamonte) y Alejandro Santana López; y Lucía Custodio Francisco (Ciudad de Lepe), Gabriela Rodríguez Toscano (Ciudad de Lepe) y Luna Rabadán Macías (Atletismo Arcoiris).

En sub 16 cadete Pablo Pavón Ceballos (Curtius), Carlos Maján Nieto (Curtius) y Alberto Vargas Romero (Mercantil); y Evelyn Ariadna Rodríguez de la Paz (Ayamonte) y Marta Bando Alcántara (ADS Sevilla). En sub 18 juvenil con 4:48 Enrique Rodríguez Abreu (Bollullos), 5:04 Alfonso Vargas Romero (ADS Sevilla) y 5:22 Miguel Retamales Martín. En sub 23 promesa con 4:37 Marco Rufo Pérez (Got Fit), 5:21 José Antonio López Jimeno (Arcoiris) y 5:33 José María Bejarano García); y 6:31 María Gómez Porro (Hispanos Coria). En senior con 4:32 el luso Cristian Borges (Areias de Sào Joào), 4:42 el marroquí Youssef Izikki y 4:57 Ángel Real Arsuaga (Bahía Algeciras); y 5:54 Paula Rodríguez Rodríguez (Atlético Punta Umbría) y 7:56 Nuria Rodríguez Rodríguez.

En máster A con 5:07 Juan Carlos Retamales Martín (Atlético Punta Umbría), 5:09 Rubén Quintero Hurtado y 5:12 Manuel Jesús Ramos Martín; y 6:03 Jessica Valdayo Suárez (Atlético Punta Umbría), 6:55 Courtenay Mitchel y 7:17 Jessica Carvalho Vega. En máster B con 5:22 José Luis Herrera García (Atlético Punta Umbría), 5:34 Jonatán Cordero Fernández (Conistorsis) y 5:37 Javi Ortega Ramírez (Puntiti Sport); y 5:36 Rocío Espada Vázquez (Puntiti Sport), 5:40 Estefanía Rouco Baltasar (Puntiti Sport) y 8:49 Loli Gómez Ruiz.

En máster C con 5:24 Sebastián Pomares González (Atlético Punta Umbría), 5:33 José Luis Trufero Gómez (Triatlón Huelva) y 5:36 Rubén Bonilla Tomé (El Viso del Alcor); y 6:49 Sonia Simón Berbel (Atlético Punta Umbría), 7:40 Silvia Martínez Martínez y 8:01 María Vázquez Arroyo. En máster D con 4:49 el portugués Miguel Silva (Areias de Sâo Joâo), 5:39 el luso Joâo Manuel Lourenço Marques y 5:48 Francisco Javier Pomares González (Atlético Punta Umbría); y 6:19 Carmen Pérez Muñoz (Hispanos). En máster E con 5:25 el lusitano Raúl Correia Pena (Aguias Unidas), 5:39 Eduardo Martín Infante (Atlético Punta Umbría) y 6:51 Luis Aguirre Álvarez; y 7:24 Bienvenida Rodríguez Gómez (Atlético Punta Umbría).