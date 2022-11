Pablo González y Marta Quiñones alzan el Trofeo Manolo Márquez en Bonares

Los atletas Pablo González Pérez y Marta María Quiñones de la Fuente se proclaman vencedores de la XXVII Carrera Popular de Bonares-XI Memorial Manolo Márquez, prueba pedestre urbana celebrada el domingo, día 13, en recuerdo del buen fondista bonariego. La jornada tuvo una gran participación, finalizando las carreras 472 atletas.

El Trofeo Manolo Márquez lo obtuvieron los tres primeros clasificados de la general, ganando con mucha autoridad el triatleta sénior malagueño Pablo González Pérez (DelSur Coop La Palma), en un tiempo de 25:52 sobre los 8.500 metros de distancia, seguido de dos veteranos de categoría C, en 26:55 Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport Team), y en 27:16 Daniel Aguirre Moreno (El Lince-Bonares).

En femenina ganó con autoridad la trailera veterana B Marta María Quiñones de la Fuente (Hermes-Puntiti), realizando un tiempo de 17:26 sobre 4.000 metros de distancia, seguida en 17:52 por la también veterana B Conchi Pérez Rodríguez, y en 18:04 la veterana A Raquel Pérez Serrano (Beas). El Trofeo Juan Martín Vega por equipos fue en masculina para el decano onubense Club Atletismo Curtius, y en femenina lo obtuvo el Club Atletismo Arcoiris.

Por categorías los campeones fueron en discapacidad intelectual en sub 10 benjamín Daniel Segura García (CODA); en sub 14 infantil Alejandra Carreño Pérez (Los Palitos); y en masculina Nacho Rodríguez Amador (Los Palitos). En sub 18 juvenil venció el CODA con Soraya Gómez Sousa y Alejandro Martín Cerrejón. En sénior, el CDA Los Palitos con Cristina Piosa, e Iván de la Rosa González; en máster A Laura Gómez Vaz (Los Palitos).

En pitufo los mejores fueron Salomé Ramos Rodríguez y Pablo Martín Bautista; en sub 8 prebenjamín Gadea Muñoz Robledo (Atletismo Bollullos) y Alberto Macías León (Onubense Atletismo); en sub 10 benjamín Rocío González López (Almonte) e Ioan Denis Stefan Dragan.

En sub 12 alevín vencieron Valeria Coronel Oliveira (Curtius) y Javier Huertas Cachazo (Curtius); en sub 14 infantil Basma Lahbabi El Harti (Bollullos) y Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius); en sub 16 cadete Elena Barragán García (Bollullos) y Pablo Pavón Ceballos (Curtius). En sub 18 juvenil Marta Santos Cortés (Ciudad de Lepe) y Enrique Rodríguez Abreu (Bollullos); en sub 23 promesa Irene Miranda Ramos (Arcoiris) y Mohammed Grioui Benali (Curtius).

En sénior los campeones fueron Marta Márquez Amador (Arcoiris) y Pablo González Pérez (DelSur Coop La Palma); en categoría veterana A Raquel Pérez Serrano (Atletismo Beas) y Javier Gutiérrez La O; en veterana B Marta María Quiñones de la Fuente (Hermes-Puntiti) e Israel López Fernández (Virgen de Belén); en veterana C Belén Márquez Pavón (El Lince-Bonares); y Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport); en veterana D Paqui del Valle Caballero (Arcoiris) y Francisco José "Oché" Muriel Camacho (Ciudad de Lepe).

El Trofeo Juan Martín Vega al mejor equipo lo obtuvieron el decano onubense Club Atletismo Curtius en masculina, y el Club Atletismo Arcoiris de San Juan del Puerto en femenina.