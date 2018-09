El Marítimo de Punta se exhibe en el Provincial

El Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría (Rcmtpu) cerró con notable éxito la primera entrega del Provincial de vela óptimist y Trofeo Concesionario. Participaron 65 barcos en óptimist y cinco embarcaciones en 420, con destacados resultados para el club organizador.

Primera en la general de óptimist fue Patricia Báñez, regatista del Rcmtpu, seguida por su compañera Adriana Serra. De la misma manera, Báñez fue primera en féminas sub 16 al igual que Adriana en sub 13, con Carmen Llorca en tercera posición, mientras en la categoría masculina se alzó con el primer puesto, en sub 13, Arturo Arauz, de Puerto Sherry, con Felipe Lopes, de Portimao, en primer lugar en la sub 16.

En 420, la pareja compuesta por Pepe Toronjo-Gonzalo Velasco se alzó con la primera plaza, con Nacho Toronjo-Pelayo Infante en segundo lugar. La pareja formada por Irene Serra-Marla Vila se proclamaron campeonas en féminas y acabaron cuartas en la general.

Al final se disputaron cinco mangas, tres el sábado y dos el domingo, por la falta de viento el último día de competición. Y estuvieron presentes clubes de la provincia de Huelva como Isla Canela, Club Deportivo Náutico de Punta Umbría, Real Club Marítimo de Huelva y el anfitrión, con varios clubes de la provincia de Cádiz y uno de Portugal, para una cita que dejó satisfechos a participantes y organización.