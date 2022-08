Una sensacional María Forero conquista el quinto puesto en el Mundial sub20 de Cali

La genial atleta onubense María Forero Pérez logró un sobresaliente 5º puesto en los 5000 metros con un crono de 16.26.39 del XIX Campeonato del Mundo de Atletismo sub 20 de pista al aire libre, celebrado entre el lunes 1 y el sábado 6 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Santiago de Cali (Colombia).

La júnior María Forero Pérez, militante del Playas de Castellón, pero con la base, instrucción y educación atlética de la escuela de Manuel Pulido y las cuestas del Parque Moret, realizó una vez más otra carrera muy inteligente en 5.000 metros; ni los propios comentaristas de Teledeporte que lo emitieron en directo se percataron que María Forero había pasado la meta en 5º lugar, fue segundos más tarde cuando reaccionaron y percibieron que la onubense había obtenido la quinta plaza, "sorpresa para algunos que no la siguen", pero no para los incondicionales que sabían que Forero era capaz de todo. Fue de menos a más, siendo la segunda mejor no africana.

La choquera partía con en el 11º tiempo entre las 19 participantes con una marca personal de 16:17.31, y aunque completó en 16:26.39 las diez vueltas y media a la pista, superó a bastantes rivales que partían con mejor marca, incluidas algunas de las africanas favoritas al podio.

La prueba se desarrolló desde el inicio como estaba previsto, con las africanas rompiendo la carrera a un ritmo de 'milqui' las primeras vueltas, integrando el grupo seis atletas de Etiopía, Uganda y Kenia; el resto de participantes en otro grupo, pero conforme fue avanzando la carrera la lituana Agate Caune logró contactar con la cabeza de carrera y resistió hasta el final para finalizar cuarta y primera europea, consiguiendo mejor marca personal de 15:43.56 (antes 16:17.56).

Conforme pasaban las vueltas la cabeza, antes keniana y ahora etíope, incrementó el ritmo y descolgó las dos unidades kenianas, mientras las demás atletas seguían su curso, las que estaban más cerca era a 200 metros de distancia. Al toque de campana de la última vuelta el podio se disputó al esprint, con oro en 15:29.71 para la etíope Medina Eisa (su marca personal 14:59.53), plata en 15:30.06 para su compatriota Melknat Wudu (su marca personal 15:08.65) y bronce en 15:31.17 para la ugandesa Prisca Chesang (su marca personal 15:05.39); Forero hizo la carrera en progresión dejando "cadáveres" por el camino hasta alcanzar finalmente una gran quinta plaza que no sabe a metal pero sí a gloria.

En las imágenes emitidas se veía a María Forero radiante de felicidad, era la única atleta que sonreía antes del pistoletazo de salida, las otras parecían más ir a una catástrofe, motivación que la impulsó a ser la segunda europea en la batalla con las africanas. Tras la onubense entraron las dos kenianas, en 16:29.62 Jane Ghati Chacha (su marca personal 15:50.53) y en 16:33.30 Maureen Cherotich (su marca personal 15:41.26); la otra española en la prueba, la catalana Carla Domínguez Torner, concluyó en el 16º puesto con un tiempo de 17:35.61, aunque cuenta con una marca personal de 15:38.61, que era el cuarto mejor registro de las participantes.

En este Mundial sub20 se batieron numerosos récords nacionales y se obtuvieron mejores marcas mundiales del año, priorizando sobre las anteriores los récords del mundo en 100 metros hombres con 9.91 Letsile Tebogo (Botswana), y en el relevo femenino 4x100 en 42.59 Jamaica; también los récords del campeonato en jabalina con 63.52 metros la fémina Adriana Vilagós (Serbia), y en 800 metros mujeres con 1:59.13 Roisin Willis (Estados Unidos), en masculina fueron en 200 metros con 19.96 Blessing Akawasi Afrifah (Israel), y en triple salto 17.27 metros Jaydon Hibbert (Jamaica).

