Manuela Romero: "A las jugadoras les explicamos todo, sobre todo a las extranjeras"

La presidenta del Sporting Club de Huelva, Manuela Romero, habló en Cope Huelva sobre los primeros días de confinamiento por la crisis sanitaria: "Estamos respetando todas las medidas que nos han puesto desde el Gobierno. En casa y llevándolo lo mejor que se puede. Es extraño. Por lo menos lo positivo es que todos nosotros y nuestras familias están bien, pero esperando los acontecimientos y que esto vaya remitiendo cuando sea, porque las perspectivas ahora no son muy buenas".

Respecto a la situación de la competición de Primera Iberdrola, revela que "entre los clubes hablamos y todos estamos en contacto", aunque todas las decisiones que se puedan, una vez llegado el momento, poner encima de la mesa para la reanudación de la misma "dependerán del Gobierno, que es el que está al mando ahora. Y es lo importante, la salud".

"El Sporting lo primero que quiere es que todos podamos competir con salud, que esto acabe" y, por supuesto, que entre los ciudadanos "haya los menos daños posibles". Y es que más allá de pensar en la reanudación o no de la liga "hay que ser prudentes, ahora lo importante es la salud. En cualquier caso, no es algo en que estemos pensando".

Respecto a las jugadoras, "nosotros a ellas les comentamos todo lo que llega, también por las jugadoras extranjeras, que tal vez no entienden la televisión y los telediarios. Les comentamos todo, que tenemos que acatar lo que dice el Gobierno, que no se puede salir a la calle, les explicamos todo, sobre todo a las extranjeras, porque las nacionales lo entienden perfectamente". También se les recuerda "que tienen que entrenar en casa. Tienen su plan de entrenamientos, como todos los equipos".

En el plano económico, "es evidente que si no se compite y no hay los ingresos pues afecta bastante, como a todos los clubes. De hecho, estuve viendo equipos de baloncesto femenino que también están bastante preocupados por ese tema. Creo que todo el mundo lo está porque si no hay competición no hay ingresos, pero la salud está por encima de todo. Pero, está claro, estamos viendo en España multitud de empresas que están haciendo ERTE y que están tomando medidas provisionales en este tipo en que se esté en casa. Tienes mucho tiempo para pensar en todo y piensas en el tema económico. Es evidente que si no compiten los ingresos bajan. No se le escapa a nadie que, a fin de cuentas, si todo lo vemos como un trabajo estamos como todos".

La máxima responsable del club onubense acabó la entrevista esperando "que todo el mundo se cuide mucho, que nos quedemos en casa, hagamos todo lo que nos dicen. Espero que esto pase pronto y podamos volver a salir a la calle y a practicar el deporte que nos gusta a cada uno y volver a sonreír y a abrazar a nuestras familias".