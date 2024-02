La Leyenda de Tartessos by Alé: Victorias de Jose Dias y Rosa Van Doorn en un gran día de BUFF Megamo en la segunda etapa

Que La Leyenda de Tartesos by Alé es un prueba que requiere cabeza, corazón y mucha fuerza quedó patente en la segunda etapa de la presente edición. Con 77 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel, la jornada que partía y llegaba a la localidad andevaleña de El Granado, apretó las clasificaciones a base de esfuerzo y pinchazos. El primero, permitió a algunos alzarse con la victoria o el liderato; los segundos, a otros, para quitárselo.

En categoría élite masculina, desde el principio el alto ritmo indicaba que no se podría quitar ojo a ningún corredor y dar un metro de ventaja. Ni siquiera la intensa niebla que se apoderó de la zona y que brindó y inéditas y espectaculares imágenes hizo bajar el nivel.

Sin embargo, el terreno era propicio para averías y reventones de ruedas, si no se cuidaba al máximo el material. Y no tardaron en llegar. En el grupo de cabeza, el primer y gran damnificado fue el hasta entonces líder, Tiago Ferreira. La avería le hizo perder casi 20 minutos respecto a la cabeza de carrera y le despojó el maillot de líder. El luso circuló el casi toda la etapa con el inestimable apoyo del cántabro Ismaes Esteban, lo que ayudó a que la diferencia no fuera aún mayor. Por delante, Jose Dias, Aleksei Medvedev, Pablo Rodríguez, Roberto Bou, Miguel Muñoz, José María Sánchez y Nicolás Samparisi se vigilaban de cerca.

A pocos kilómetros de meta, Dias tiró de experiencia en la zona, aceleró el ritmo y sólo pudieron seguirle el ruso y su compañero de equipo, con el que se compenetra a las mil maravillas. El campeón portugués, con la complicidad de Rodríguez, ganó unos metros al corredor de DMT lo que le sirvió para llevarse la victoria y que Medvedev se enfundara el maillot naranja.

Las mujeres también salieron con el cuchillo entre los dientes. El ritmo que impusieron las favoritas sirvió para dejar en cabeza a la corredora de BUFF, Rosa Van Doorn; la líder de La Leyenda de Tartessos by Alé, Mónica Calderón y la compañera de la colombiana, la lanzaroteña Tessa Kortekaas. Por detrás peleaban, Mude Rodríguez y Meritxell Figueras, que optaba por dosificar fuerzas.A pocos kilómetros de meta Van Door se ha visto fuerte, ha atacado, y se ha plantado en solitario en la meta, recortando casi dos minutos a Kortekaas y dos y medios a Calderón, que mantiene el primer puesto de la general.

Mañana llega la gran novedad de esta Leyenda De Tartessos, 2024. Con salida y llegada en Huelva capital en el inigualable marco del Muelle del Tinto. Una etapa de infinitos senderos y pinares, rápida y con mucho flow, que dejará estampas únicas en el entorno de la ría del Odiel, las marismas y las salinas y en la que coger buena posición será clave.

Quedan dos días de Leyenda de Tartessos by Alé y todo está por decidir.