El Krypteia logra ante el DKV San Fernando la primera victoria de la era Carrasco

Triunfo de mucho valor del Krypteia Capital en el Estrada ante el DKV San Fernando por 68-61. Es la primera victoria de la era Carrasco y un resultado clave en los onubenses que ganan al tercer clasificado y se mantienen en la pelea por la segunda fase del campeonato.

El primer cuarto no fue bueno y los nervios eran evidentes. El Krypteia Capital Huelva estaba disputando una auténtica final a vida o muerte. Un 4-0 de salida colocó al equipo onubense arriba en el marcador, pero tras el arranque a los hombres dirigidos por Gabriel Carrasco les costaba anotar. El desacierto ofensivo y la baja anotación que persiguen al equipo durante gran parte de la temporada, empezaban a asomar de nuevo la cabeza. 10-15 al final del primer periodo. Sin embargo el segundo cuarto fue otra historia. El Krypteia Capital Huelva se metió en el partido a base de defensa, y el público del Andrés Estrada lo agradecía. La intensidad defensiva hizo que el DKV San Fernando no estuviera cómodo. Los de Gabriel Carrasco recuperaban balones y corrían, encontrando de esta forma el camino hacia el aro y hacia la victoria. Los locales volvían a mandar en el marcador y el partido se iba al descanso con un 30-28. Jesús Hernández, que brillaba en defensa, sufrió una torcedura de tobillo y no pudo volver a ayudar a los suyos.Al arranque de la segunda parte volvían a aparecer nervios en el Andrés Estrada. La baja anotación durante 10 minutos (11 puntos) del Krypteia Capital Huelva facilitaban las cosas a los de San Fernando, que se marchaban al último y definitivo cuarto con una ventaja de 6 puntos (41-47). La superioridad en la zona de Jose Alberto ‘Tito’ Ruiz (que terminó con 20 puntos) le complicaba la tarea defensiva a los de negro y albero.

Pero el equipo se puso el mono de trabajo y cuajó un último cuarto soberbio. Ful Casanova daba sentido al ataque, BJ Gladden recuperaba sensaciones y todo el equipo se esforzaba al máximo para recuperar el dominio del partido. Un triple de Jose Pizarro y una bomba de Pablo Martínez apretaban el marcador. El acierto en ataque llegaba y a falta de 5 minutos para terminar el encuentro, el Krypteia mandaba por 5 puntos. El equipo supo gestionar la ventaja, e incluso tuvo la oportunidad de ganar el ‘basketaverage’ (los onubenses perdieron por 8 puntos en San Fernando) a un DKV San Fernando que cae a la cuarta posición de la tabla. 27-14 fue el parcial de un periodo espectacular para los de Gabriel Carrasco, que siguen en la pelea por acabar la fase regular entre los cinco primeros puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso a LEB Plata. Ful Casanova (con 12 puntos, 8 rebotes y 24 de valoración), y BJ Gladden (con 15 puntos 12 rebotes y 20 de valoración) lideraron al Krypteia Capital Huelva.

El resultado final fue 68-61 y el Krypteia queda en ubicado en la sexta posición, tan solo a una victoria de la tercera plaza. La clasificación se aprieta mucho y el Krypteia va a estar en la pelea.

FICHA TÉCNICA

KRYPTEIA CAPITAL HUELVA: Pablo Martínez (9), BJ Gladden (15), Ful Casanova (12), Sebas Domínguez (6), Skyler Burgess (4) -cinco inicial-, Juan Toledo (8), Jesús Hernández (0), José Pizarro (11), Pablo Hitos (3), Youssou Kassé (0) y Fructuoso Guerrero (0).

DKV SAN FERNANDO: Jesús Ponce (3), Diego Gallardo (2), Jesús Remesal (6), Federico Ristori (10), Jose Alberto Ruiz (20) -cinco inicial-, Pedro Ortega (0), Juan Pina (4), Miguel Cabeza (4), Juan Ignacio Belasco (0), Ángel Manuel Cañas (1), Francisco Manuel Jiménez (7), y César Heras (4).