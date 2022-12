Iker Cárdenas del Real Club Marítimo de Huelva gana la Liga C de Óptimist

La liga C de Óptimist organizada por la Escuela Vela Club Deportivo Náutico Punta Umbría, que comenzó el pasado 9 de abril, ha finalizado con un total de 10 pruebas celebradas. Un total de 18 participantes de los clubs Real Club Marítimo de Huelva, Escuela de Vela Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría y del Escuela de vela CDNPU Punta Umbría.

Este lunes se han celebrado dos pruebas con viento suave de componente norte, que ha hecho que los jóvenes regatistas se hayan tenido que esforzar al máximo para sacarle la necesaria velocidad a sus embarcaciones.

El regatista del Real Club Marítimo de Huelva 𝐈ker Cárdenas Delgado se proclama campeón de la Liga seguido de cerca de Jack Tower de Club Deportivo Náutico Punta Umbría y cerrando el pódium la regatista del Real Club Marítimo de Huelva María Vargas García.

Los demás componentes del equipo de regatas de Óptimist del Real Club Marítimo de Huelva han finalizado con el sexto puesto Raúl Ortiz Asencio; el séptimo, Pelayo Rosa Rivera; el octavo, Hugo Ortiz Asencio; el undécimo, Elena López Caro, y el decimoquinto, Ana Carrasco Acevedo.

Al finalizar la entrega de trofeos, todos los regatistas y entrenadores pudieron disfrutar de unas magníficas pizzas ofrecidas por Telepizza Punta Umbría.

Con esta regata se cierra para el Real Club Marítimo de Huelva "un año más que satisfactorio para nuestro equipo de regatas ya que los resultados obtenidos de esta temporada han sido: 1º,2º y 3º puesto del ranking provincial Sub13; 1º y 2º puesto del ranking provincial sub 11; 1º puesto del ranking provincial sub13 femenino; 3º puesto Campeonato Andalucía aguas interiores Sub 11 y 2º Puesto Copa de Andalucía Sub 11, por lo que felicita "a todo nuestro equipo por su entrega, ganas y por su buen hacer".

También agradece a instituciones privadas como Fundación Atlantic Copper, Corte Inglés, Fundación Cepsa y públicas como el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva, Junta de Andalucía y Autoridad Portuaria de Huelva, "que generosamente mantienen su colaboración y ayuda a las escuelas náuticas, además de a otras entidades que de diversas formas y maneras colaboran con el club".