Hugo Millán seguirá en el equipo Cuna de Campeones

El joven piloto onubense Hugo Millán, de doce años de edad, ha renovado su contrato con el equipo Cuna de Campeones, con el que el próximo año participará en el Campeonato de Europa del FIM CEV Repsol con una moto3 para el próximo curso en la European Talent Cup.

El pasado fin de semana Superhugo, como se conoce al onubense, acudió al Circuito de Jerez para participar en el Campeonato de España de Velocidad en la categoría Moto4. Allí, una vez más demostró sus indudables cualidades técnicas tanto en agua como en seco. Durante los entrenamientos libres fueron mixtos, el jueves con agua y el viernes en seco, pero los qualifys se hicieron sobre mojado. En ellos Millán terminó sexto en el primer cronometraje y cuarto en el segundo de su categoría al colocarse en una meritoria séptima posición en la parrilla de la lista combinada.

El piloto no tuvo fortuna y arrastró problemas eléctricos y mecánicos, lo que le pasó factura el día de la carrera al no poder salir al warm up y ya en la carrera se vio obligado a abandonar cuando su moto se quedó parada en la pelea por los puestos de cabeza.

Pese a todo, ha conseguido terminar la temporada entre los diez primeros (top ten) de la clasificación pese a no poder puntuar en dos pruebas por problemas mecánicos.