Huelva crece con los volantistas de cantera

La cantera del bádminton onubense vive uno de sus mejores momentos. No ha podido comenzar mejor el año para los jóvenes volantistas del Club Bádminton Huelva, y el Recre IES La Orden. Dos nuevas medallas, en esta ocasión de bronce cosechó la expedición onubense –CB Huelva– en la cuarta jornada del Trofeo Andalucía sub 11 y sub 19, celebrada en Rute el pasado sábado. Este torneo confirmó el buen trabajo que la entidad está realizando con sus canteranos, que siguen progresando a lo largo de esta temporada.

Cuatro fueron los jugadores que, asistidos por el técnico Alberto Nuviala, acudieron al municipio ruteño. En la categoría sub 11, Miriam Flores, Adrián Lazo y Cristóbal Vallejo fueron los que tomaron parte de la competición, mientras que en sub 19 participó Andrés Nuviala, a pesar de pertenecer aún a categoría sub 17. En los pequeños, la medalla vino de parte de Miriam Flores, que quedó encuadrada en el grupo A junto a la primera favorita, Ana Agua (Benalmádena). Sin embargo, consiguió pasar a la siguiente fase, directamente a la ronda de semifinales, como segunda de grupo, asegurando así el tercer puesto. En la pelea por entrar en la final, la jiennense Elena Ruz (Arjonilla) impuso su condición de segunda favorita y la derrotó por 7-15/10-15.

La otra presea para los onubenses la consiguió Andrés Nuviala, en la prueba de DM 19, donde formó una inédita pareja junto a Antonio Martín (Benalmádena). Tras pasar como segundos del grupo A, se enfrentaron en semifinales a los segundos favoritos, Cobos-Pérez (Montilla-Recreativo IES La Orden). A pesar de ser la primera ocasión en la que jugaban juntos, Martín y Nuviala mostraron un gran nivel y estuvieron a punto de dar la sorpresa, cayendo finalmente por un ajustado 19-21/18-21.

Ambos clubes onubenses obtienen podio en el TTR disputado en Rute

Por su parte, el IES La Orden ha disfrutado de dos días de grandes éxitos en el torneo de Rute, y en distintas competiciones de las que se ha llevado unos resultados inmejorables. En dobles mixtos, Iván Cumbreras y Cinta del Rocío Rodríguez ganaron por 21-16 y 21-18, mientras que en dobles femenino, la pareja formada por Cinta del Rocío y María Díaz lograron un nuevo punto a su favor tras un duelo complicado en el que ganaron por 21-13, 18-21 y 21-12. En el caso del dobles masculino, Adrián Acosta y Rubén Amador no pudieron hacer frente a sus rivales y cayeron por 17-21 y 14-21. En el turno de los individuales, María Díaz, Rubén Amador e Iván Cumbreras consiguieron tres victorias, mientras que Alba Infante no pudo superar a Candela Antequera, volantista del equipo visitante. El encuentro de la vuelta se disputará el próximo 19 de enero.

Además de este primer partido a su favor, la cantera también contó con gran parte de representación en Rute, donde disputaron un TTR en las categorías sub 11 y sub 19. En el caso de los sub 11, David Carvajal obtuvo el bronce en individual masculino tras enfrentarse a Asier Torres (Almería) ante el que cayó por 16-18, 15-13 y 16-14. Además, en dobles mixtos, David Carvajal quedó en quinta posición junto a su compañera de equipo, Lucía Marchena. En individuales, la volantista se quedó a las puertas de pasar a la siguiente fase de grupos.

En la categoría sub 19, el IES La Orden brilló con el oro de Alba Padilla y Francisco Cobos (CB Montilla) en dobles mixtos. La pareja ganó a Jorge Algar y María Caballero (ambos de Rute) por 21-16 y 21-13. Además, en individual femenino, Alba Padilla se hizo con la medalla de bronce después de caer frente a la ganadora de la categoría, Isabel Martínez (Almería) por 12-21 en ambos sets. Por su parte, Alejandro Pérez se posicionó también en el tercer lugar de individual masculino al perder ante Álvaro Rumin (Arjonilla) por 21-15 en el primer set y 21-11 en el segundo. En dobles masculino, el onubense consiguió la plata junto a Francisco Cobos tras caer en la final por 8-21 y 20-22 ante Guillermo Figueras y su anterior rival, Álvaro Rumin.