Dos judokas del Huelva TSV se clasifican para la final del Campeonato de España junior

El pasado fin de semana, los deportistas del Huelva TSV de judo Paula Pérez y Jaime Pérez, que actualmente se entrena por motivos académicos en el club sevillano Judolin, lograron la clasificación para la Final del Campeonato de España Júnior, en la fase clasificatoria Sector Sur que tenía lugar en Guadalajara y reunía a los mejores judocas de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla y Canarias.

Así, Paula Pérez, en su categoría de peso -63Kg, se alzaba con el primer puesto tras una muy buena competición en la que ganaba con solvencia los tres combates disputados. Al finalizar, expresaba: “me he sentido muy cómoda durante todo el campeonato, siempre poniendo en práctica lo entrenado en el club; ahora toca seguir dándolo todo y pensar en el Campeonato de España.” Por su parte, Jaime Pérez, se conformaba con un meritorio segundo lugar, tras ceder en una final muy igualada ante el representante canario. Él mismo hablaba sobre las sensaciones durante los combates: “me he sentido muy bien, se me ha escapado una final que estaba muy igualada, pero ahora debo centrarme en la cita más importante, el Campeonato de España.”

Además, los también deportistas onubenses Rubén Torres, Sergio García y Abel Márquez, superaban con éxito el módulo de Ne Waza (Judo suelo) perteneciente al programa de formación continua de la Fanjyda para la consecución del cinturón negro, que tuvo lugar en la localidad malagueña de Mollina.

Así, el TSV de judo, que cada día se entrena en el Polideportivo Municipal Diego Lobato, y que cuenta con el apoyo de la marca local Huelva Original, ya prepara sus próximos compromisos, centrados en el nacional Júnior y en la Súper Copa de España de Alicante, en la que tomará parte Pedro Gómez en -60Kg.