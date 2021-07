Luto en Huelva por la muerte del piloto Hugo Millán en un accidente en una carrera

El trágico accidente que ha costado la vida al joven piloto Hugo Millán ha ensombrecido a toda la sociedad y al mundo del deporte, especialmente a toda la familia del motor.

Todas las instituciones onubenses han mostrado su pesar. El alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, ha mostrado su dolor a través de sus canales oficiales: "Cuánta tristeza, qué dolor. Una de las líneas más duras que tengo que escribir, jamás pensé que me tocaría despedir a Hugo Millan en unas circunstancias que no fueran su partida a un campeonato".

En la misma línea se ha mostrado la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, quien ha señalado: "Triste noticia para nuestra provincia y para el deporte nacional. El joven piloto onubense, Hugo Millán, ha fallecido hoy en un terrible accidente en Aragón. Mis condolencias a sus familiares y amigos. D.E.P. Superhugo".

La presidenta del Puerto, Pilar Miranda, ha compartido en su perfil en Facebook la información de este diario junto a su sentido pésame a la familia: "Mi más sentido pésame a la familia. Una gran pérdida DEP". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha transmitido su pesar tras conocer la noticia. También lo ha hecho el líder socialista Juan Espadas.

La noticia del fallecimiento de Hugo Millán ha tenido alcance internacional, con muestras de dolor llegadas desde todos los rincones del mundo. La cuenta oficial de MotoGP, prueba reina del motociclismo mundial, ha compartido su dolor. También lo ha hecho la Federación Internacional de Motociclismo.

We are so sorry and saddened about @CEVMotorcycle rider Hugo Millán's passing.We would like to send all our love and support to his family, friends and team.Ride in peace, Hugo. pic.twitter.com/zzc8IDqztG