Un brillante Ristori lidera el triunfo del Huelva Comercio sobre el Extremadura (73-58)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) continúa en buena dinámica y sumó su cuarta victoria de la temporada al imponerse al Torta del Casar Extremadura en la 5ª jornada por 15 puntos (73-58), lo que le permite asentarse en la zona alta de la clasificación. Al conjunto de Gabriel Carrasco le constó entrar en juego; fue de menos a más y se encontró con un sensacional Ristori; la guinda fue el regreso a las canchas de García Quílez tras mucho tiempo ausente, un jugador fundamental la pasada campaña y que está llamado a seguir siendo protagonista en esta. Fue baja Tobe Okafor.

El encuentro comenzó de forma inmejorable para los onubenses (8-0), pero con el paso de los minutos el equipo se fue apagando, llegaron las pérdidas y los triples no entraban, por lo que los extremeños, poco a poco, fueron limando la diferencia y acabaron el cuarto mandado en el electrónico 12-14. Primeros 10 minutos marcados por las defensas, en los que únicamente Villamil y Ristori vieron aro.

En el segundo cuarto el Huelva Comercio se entona y su primer triple (Robertson) le da una pequeña renta (23-19), destacando en este periodo la vuelta de Álvaro García Quílez a las canchas por primera vez esta temporada. La renta se estira (26-19) en cuanto el conjunto de Gabriel Carrasco enlaza un par de buenos minutos tanto en ataque como en defensa; pero no se logra dar continuidad al juego, que pierde calidad y el Extremadura, con dos triples, sigue ahí (30-27).

Al descanso se llega con 32-27 y con la sensación de que el Huelva Comercio tiene mucho margen de mejora. Bien Ristori (13 puntos) y Villamil (10); el equipo apuesta por el juego interior (13/23) ante la escasa efectividad en los triples (1/8) y 12 balones perdidos. El Torta del Casar Extremadura, la otra cara de la moneda, mal en tiros de dos (6/15) y bien en los lanzamientos de tres (5/11), con 15 balones perdidos.

Tras el descanso la dinámica del encuentro no varía; los árbitros siguen permitiendo muchos contactos y los equipos no mejoran en el tiro, por lo que se mantiene la igualdad (42-36, minuto 25). Los locales no encuentran fluidez en su juego y la defensa tampoco aprieta, por lo que el Extremadura mantiene la cara al choque (42-41). Ristori asume los galones en ataque para darle la máxima renta a un Huelva Comercio que por fin 'aparece'; recupera sus señas de identidad y entra en los diez minutos finales con 55-46.

El último cuarto arranca con un nuevo mate de Ristori y un contragolpe de García Quílez que despejan el camino (59-46); los visitantes no tiran la toalla y dos triples le dan vida, pero pronto el Huelva Comercio deja claro que no está para regalos y vuelve a superar los 10 de diferencia (67-56 a 3:45 del final).

Al equipo extremeño se le agota el tiempo para la remontada y sus intentos se quedan en nada. Un triple de Torres dicta sentencia (70-56 a dos minutos de la conclusión), llegándose al final con una plácida victoria local.

La próxima jornada el Huelva Comercio tiene un desplazamiento en teoría muy asequible a la cancha del Xerez (sábado, 19:30).

