Tres onubenses representan a Huelva en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas #KDTINF2024 se está disputando en la provincia de Huelva del 3 al 7 de enero y tres onubenses forman parte del torneo, representando a las selecciones de Andalucía.

El jugador Alfonso Rodríguez, la entrenadora Celes Vizcaíno y la fisioterapeuta Cinta Rodríguez ya están en Huelva representando a las selecciones cadete masculina en el caso del joven jugador de la cantera del Real Betis e Infantil Femenina en el caso de la entrenadora de CDB Huelva La Luz y la fisioterapeuta.

Alfonso Rodríguez, nacido en 2008, suma su 3ª experiencia consecutiva con las selecciones andaluzas en Huelva, tras asistir a este mismo torneo en edad infantil hace dos temporadas y el pasado curso siendo cadete de primer año: “Para mí jugar en Huelva supone un sentimiento muy especial porque me trae recuerdos muy bonitos de mi primera etapa como jugador”. Pero no sólo el sentimiento le impulsará a desarrollar su mejor juego, también estará arropado por los suyos en todo momento: “Viene toda mi familia a verme, por eso este campeonato me marca mucho más que otros lejos de Huelva”.

Celes Vizcaíno, por su parte, se estrena en su tierra pero no con la selección andaluza, con la que ya ha conquistado varias medallas en categoría minibasket femenina, destacando la plata del pasado año en el Planeta Mini de Cataluña: “Después del ambiente familiar de jugar en Andalucía que ya conocía por elCampeonato Mini y tras la experiencia del año pasado tan lejos de casa, este campeonato es muy especial, jugando además en el Andrés Estrada, que es una pista en la que paso tantos días entrenando con mi club".

Celes, además, se estrena como primera entrenadora con el combinado andaluz, lo que se hace más emotivo aún con una generación especial:” Es mi primer campeonato como primera entrenadora y que sea en casa lo hace muy especial. Compartí además el Mini con esta generación hace dos temporadas y es un grupo con el ADN Andalucía y con un gen competitivo importante.

Cinta Rodríguez inicia su andadura con las selecciones andaluzas en casa, junto a su gente y con la ilusión que supone un reto tan emocionante: “Jugar en casa es muy importante a la hora de afrontar los partidos ya que tenemos a la afición de nuestro lado, con muchos familiares y amigos que han venido a ver el campeonato. Estoy súper orgullosa de poder formar parte de esta experiencia y estamos deseando dar guerra con el equipo”.

El Campeonato de España de baloncesto de Selecciones Autonómicas se celebra entre el 3 y el 7 de enero en Huelva capital y en las localidades de Punta Umbría, Aljaraque, Palos de la Frontera y Gibraleón, siendo el escenario perfecto para ver a los mayores talentos de España dar sus primeros pasos en sus carreras baloncestísticas.

Las Selecciones Andaluzas representadas por estos tres onubenses buscarán competir al máximo nivel, disputando la fase de grupos del torneo los días 3 y 4 de enero, dejando para los días 5, 6 y 7 las eliminatorias finales que dilucidarán la clasificación final.