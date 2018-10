Federer y Bautista se citan en octavos

Roger Federer y Roberto Bautista lograron el triunfo en sus respectivos compromisos para citarse en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái que también alcanzó el argentino Juan Martín del Potro, que progresó en el cuadro individual a pesar de la gripe que arrastra en los últimos días. Su rival será Borna Coric.

El suizo, número dos del tenis mundial, sufrió para ganar al ruso Daniil Medvedev, vigésimo segundo del circuito, en un partido de tres sets (6-4, 4-6 y 6-4) en el que cometió constantes errores y no acabó de brillar.

El ruso llegó a Shanghái reforzado tras haber ganado en Tokio, mientras que Federer llevaba sin competir desde el Abierto de Estados Unidos, donde cayó con el australiano John Millman en octavos.

Aunque el suizo arrancó con fuerza y logró romper el primer servicio del ruso, Medvedev reaccionó y le devolvió la moneda a Federer, aunque finalmente el número dos del mundo se hizo con el parcial.

En el segundo set el ruso arrancó fuerte y logró romper un servicio de Federer, que le bastó para forzar una tercera manga que fue muy igualada hasta que en el noveno juego, el suizo se puso por delante por 5-4 e inclinó la balanza de su lado.

Federer, que defiende título, contó con el apoyo del público que enloqueció con cada punto del tenista de Basilea, un ídolo en un país donde el tenis es todavía un deporte emergente.

En octavos se enfrentará a Roberto Bautista, número 28 del ranking mundial, quien ganó al estadounidense Mackenzie McDonald, número 78 del mundo, por 3-6, 6-4 y 6-1.

La pista dura y rápida de Shanghái es un terreno favorable para Bautista, quien alcanzó en 2016 la final del torneo, que perdió contra Andy Murray. Aún así, el español no ha conseguido ganar nunca al número dos del mundo.

"Estoy emocionado de jugar con Roberto. Me gusta su comportamiento, es un gran luchador y me gusta jugar contra ese tipo de jugadores", apuntó Federer en una rueda de prensa posterior a su partido.

Bautista, por su parte, confesó que se siente preparado para enfrentarse contra el número dos del mundo. "Ahora ya estoy en ritmo de competición, mucho más metido en el torneo, y espero jugar bien y hacerle partido", dijo. "A Federer no le he ganado nunca. Sí es verdad que en esta pista yo me encuentro muy bien, es una superficie que se adapta muy bien a mi juego", añadió el tenista.

Tras la eliminación de Pablo Carreño y Albert Ramos, Bautista es el único representante español que sobrevive en el torneo más importante de Asia.