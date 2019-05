Tras las conferencias de prensa de Leo Messi y Gerard Piqué, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha comparecido para exponer su visión antes de la final de la Copa del Rey ante el Valencia. "Hay que salir a por todo", ha asegurado el técnico, que ha indicado que no piensa en su futuro, a la vez que ha destacado el buen momento del Valencia.

Importancia de la Copa

"Mucha, es la ocasión de ganar un doblete otra vez y dar otro título al club. El trayecto no ha sido fácil. En enero fue muy duro y muy comprimido y tuvimos que remontar. Ahora tenemos la posibilidad de ganar un titulo ante un equipo que hizo una gran temporada y acabó en gran momento de forma. En Liga ninguno de los dos pudo ganar al otro". "Mucha, es la ocasión de ganar un doblete otra vez y dar otro título al club. El trayecto no ha sido fácil. En enero fue muy duro y muy comprimido y tuvimos que remontar. Ahora tenemos la posibilidad de ganar un titulo ante un equipo que hizo una gran temporada y acabó en gran momento de forma. En Liga ninguno de los dos pudo ganar al otro".

Estado del equipo

"Está claro que tras un batacazo tan duro hay que afrontar las cosas con entereza. No se puede esconder la cabeza en un agujero y desaparecer del mapa. Ya lo hicimos después de Anfield en la Liga y ahora no podemos escurrir el bulto. Hay que salir a por todo y a por un título que perseguimos desde enero".

Continuidad

"Pienso en ganar mañana. Cada día nos la jugamos por una razón u otra y somos parte de este espectáculo y sólo hay que ver la clasificación de este año para ver que es un problema de entrenadores. Le pasó a Marcelino y le pasó al entrenador del Madrid. Es una situación más".

Defensa de Messi

"Somos conscientes de que todos somos responsables de una eliminación así. Todos somos responsables por fallar un pase, por hacer un cambio o por no hacerlo"

Más presión

"En absoluto. Siempre han respetado mi trabajo. No tengo ninguna queja del presidente ni de la directiva".

Bajas

"Nelson (Semedo) se va entrenar se hoy tras seguir el protocolo determinado, pero hemos cumplido el plazo, no creo que tenga problemas. El resto, Arthur está mejor, si está como hace un mes no jugará porque tenía mucho dolor y estaba al 50 por ciento. Puede estar. Con Philippe (Coutinho) tenemos dudas aunque ayer estuvo mejor. Espero que pueda estar".

Conclusiones tras Liverpool

"Muchas. Hemos pensado muchas cosas. Pero hay cosas claras y otras es que se hagan públicas ante la prensa porque parece una crítica o una disculpa. Asumo mi culpa. No tengo tan claro que cambiaría algo, quizás no poner a Dembele el día del Celta. El primer tiempo fue bueno, pero en el segundo nos caímos y no nos levantamos, nos lo tenemos que hacer mirar".

Goleadas encajadas en Champions

"No se pueden obviar. Pero en la trayectoria hemos caído también perdiendo un partido. El Liverpool ha perdido cuatro. Nosotros perdimos muy abultadamente".

Dos posibles dobletes

"Es una oportunidad increíble, pero no es lo que más me motiva. Lo que motiva es salir de este desencanto y poder irnos de vacaciones tras repetir lo del año pasado y volver más motivados de cara al año pasado".