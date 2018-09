Éxito para la cantera

Fin de semana de grandes éxitos para el Recreativo Bádminton IES La Orden. El pasado sábado, el primer equipo obtuvo la segunda victoria de la nueva temporada de la Liga Nacional tras hacerse con un 3-4 a su favor frente al CB Arjonilla. Siguiendo el ejemplo de los mayores, la cantera del club recreativista alcanzó buenos resultados en el TTR que disputaron durante ese mismo día en Ogíjares (Granada).

De esta forma, el Recreativo IES La Orden estuvo representado por Alejandro Pérez, Alba Padilla y Lucía Morán, que disputaron la categoría sub 19, aunque el evento deportivo también acogió a volantistas sub 9 y sub 11.

En dobles masculino, Alejandro Pérez obtuvo la medalla de bronce junto a su compañero Francisco Cobos, perteneciente al CB Montilla. En dobles mixtos, Lucía Morán alcanzó el segundo lugar junto a Cobos, mientras que Alba Padilla se hizo con la tercera posición en compañía de Lucas Torre, perteneciente al CB Granada.

De igual forma, los canteranos jugaron las categorías individuales, aunque en esta ocasión no alcanzaron el podio. En primer lugar, Alejandro Pérez cayó en los octavos de final del individual masculino frente a Lucas Torres por 21-15, 9-21 y 22-20. Por su parte, Lucía Morán fue superada en la fase de grupos del individual femenino por María de la O Pérez (Rute) por 21-17, 13-21 y 21-10. Finalmente, Alba Padilla perdió en cuartos de final frente a la misma rival a la que se midió Lucía Morán, por 21-14 en el primer set y 21-12 en el segundo.