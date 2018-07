Escalante: "Ha faltado muy poco"

El CDB Enrique Benítez jugará una temporada más en la Liga EBA después de que no pudiese ocupar una de las plazas que ofertaba la LEB Plata tras su ampliación. El baloncesto masculino onubense tendrá que esperar al menos una temporada para volver a jugar en una de las tres primeras categorías del baloncesto nacional. "Los plazos se acabaron y nuestras opciones se quedaron en un intento", asegura Enrique Escalante, presidente del Enrique Benítez.

"La verdad es que ha faltado muy poco (para jugar en LEB Plata). Las instituciones han ayudado todo lo que han podido, pero un proyecto no puede basar su presupuesto en lo institucional, que tiene que existir en pistas, en subvenciones... Pero el paso adelante lo tiene que dar la iniciativa privada. Hubiera bastado para lograrlo con que dos o tres empresas de las que nos apoyan se hubieran dado cuenta que con una mínima inversión habrían tenido un retorno espectacular; no obstante, eso también se puede dar en la Liga EBA, una categoría interesante que permite ver un buen espectáculo en el Andrés Estrada", añade el máximo mandatario del club.

Escalante asegura que "no se han dado las circunstancias para que pudiéramos estar en LEB Plata; ojalá hubiésemos tenido unos 80.000 euros más con respecto al presupuesto de la pasada campaña, pero hay que ser optimistas y valorar que los apoyos que hemos conseguido nos permitirán tener una EBA más tranquila en lo económico. Si hubiéramos dado el paso adelante (subir de categoría) sería para contar con un presupuesto muy modesto y con el objetivo de estabilizar el equipo en la nueva categoría".

¿Ha sido un fracaso, no a nivel personal pero sí institucional y de empresas? "No tengo esa sensación. Después de muchos años, ha habido un club de Huelva que lo ha intentado y hemos recogido muchas cosas positivas, tengo buenas sensaciones y quizás nos ha faltado algo de tiempo, alguna reunión más y algún paso más de las empresas de Huelva, pero no ha podido ser, pero estamos contentos porque parte del camino ya se ha andado. No ha entrado ningún equipo de Andalucía (en LEB Plata), ya que el único que hay es Morón que ya estaba, pero había que tener un proyecto sólido, porque en caso contrario no tiene sentido. No hay que dramatizar ni verlo como un fracaso".

El Enrique Benítez afronta ahora una nueva campaña en la Liga EBA y el objetivo debe apuntar alto: "Debemos repetir al menos lo hecho la pasada temporada. Hay que llevar público al pabellón, que disfrute y entrar en la lucha por el ascenso si es posible, aunque luego el deporte pone a cada uno en su sitio. A veces das un paso adelante, pero los rivales dan tres o cuatro pasos. Intentaremos hacer una liga competitiva".

Está la duda de qué pasaría si el equipo logra ascender deportivamente esta campaña, ¿daría el salto o tendría que renunciar? "Creo que estaríamos en mejores condiciones que si no hubiéramos hecho todo el esfuerzo que hemos hecho. Hemos llevado nuestro proyecto con lealtad, con transparencia, tratando de sembrar y si a final de la temporada nos ganamos el derecho a subir de categoría estoy convencido que tanto las empresas como a nivel institucional nos mirarían de otra manera", resalta Escalante.

La plantilla del Enrique Benítez esta campaña tendrá caras nuevas, y no sólo en el banquillo con la llegada de Álex Ledesma. Continúan Migue Mora, Jesús Hernández y Pablo Hitos, y vuelven Pablo Martínez y Sebas Domínguez (ambos del Telwi San Juan), pero todavía queda medio plantel por fichar. "Queremos mantener nuestra filosofía, es decir, apostar por una base de jugadores de Huelva, algo que en teoría será más fácil al ser el único equipo onubense en la categoría (el San Juan descendió); más de media plantilla será del año pasado, intentaremos que sea la mejor posible".

El que no estará es un icono como Nacho Romero, ya que el pívot le ha comunicado al club que no seguirá: "Nos ha anunciado que no va a continuar, a pesar de que como amigos estamos todos los días llamándolo para ver si recapacita, pero tiene claro que a este nivel ya toca dar un paso a un lado... Ha aportado mucho tanto al club como a Huelva, han sido cuatro años dándolo todo gracias a la amistad que tenemos. Más no se le puede pedir".