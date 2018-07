Emilio no quiere salir del podio

Emilio Martín disputa este viernes en Dinamarca, a partir de las 17:50, el Campeonato del Mundo de duatlón. El onubense es uno de los claros favoritos a lograr el título, avalado por su brillante palmarés y su excelente rendimiento en las grandes citas, pues ha subido al podio en los seis últimos Mundiales. En 2017 logró el subcampeonato en Canadá, al igual que en 2016 en Avilés; en 2015 se proclamó campeón en Australia; en 2014 se trajo la medalla de bronce de Pontevedra; en 2013 fue plata en Colombia y en 2012 logró su primer título mundialista en Francia.

Hace aproximadamente un mes era bastante pesimista sobre sus opciones, pero ahora tiene una visión distinta. "Estoy en un estado de forma aceptable, aunque no como yo querría haber llegado al campeonato, pero bastante mejor de lo que esperaba hace unas semanas", comenta Emilio.

36 añosVeteranía. Emilio y el vigente campeón, el francés Nicolas Benoit (41 años), son los grandes favoritos

El capitalino no se marca metas ni objetivos en este Mundial que consta de 10 kilómetros de carrera a pie, 40 en bicicleta y 5 finales corriendo: "Realmente no sé cómo estoy, por eso no quiero plantearme objetivos; en el fondo pienso que estoy para pelear por las medallas, pero sinceramente no sé si podré hacerlo. Lo ideal es estar delante tras los primeros 10 kilómetros y luego ser lo más listo posible viendo las circunstancias de la prueba y así tomar las mejores decisiones".

En los seis últimos años, el podio del Mundial lo integran Emilio Martín y dos más. "Sí, desde 2012 hemos estado el francés Nicolas Benoit y yo, salvo en Avilés que él no estuvo. Al final en cualquier modalidad deportiva pasan situaciones como esta; en fútbol están en el Barcelona y el Real Madrid, en tenis Nadal y Federer... casi siempre son los mismos".

El vigente campeón, el francés Benoit, tiene 41 años y Emilio acaba de cumplir 36. La veteranía es un grado. "No estamos en la edad idónea, que está entre los 30 y 34 años, pero sí tenemos un punto de madurez importante; tanto él como yo venimos del 1.500, empezamos tarde en el duatlón, pero tenemos experiencia a la hora de afrontar competiciones y el componente psicológico también es importante a la hora de entrenar y de competir, eso lo he adquirido con el tiempo. Físicamente no estoy al mismo nivel que hace unos años, pero con la experiencia y la madurez sí tengo un punto más y eso hace que mi rendimiento tal vez sea más alto", destaca el vigente campeón de Europa y subcampeón mundial.

Será la primera vez que Emilio Martín compita en Dinamarca, "nunca he estado allí", y en principio las previsiones meteorológicas son buenas: "Se prevén máximas de 24-25 grados, buenas condiciones; en principio si hubiera 30 grados me beneficiaría más que al resto, pero bien. Cuando me enteré de que Dinamarca era la sede de este año me dio mucho reparo porque presumía que haría mal tiempo, pero no va a ser así y me alegro".

Todavía no sabe cómo es el circuito en el que se desarrollará el campeonato. "Hasta que no lo vea no me gusta hacer una valoración. El año pasado en Canadá el director de competición de la Federación Española me dijo que el circuito era duro y acertó; este año parece que la carrera a pie no tiene grandes complicaciones y el segmento de bicicleta es técnico, pero una cosa es ver el recorrido en un papel con perfiles y otra verlo en vivo".

El onubense tiene claro que la clave puede estar "en el primer 10.000; si se corre rápido se hará una selección bastante buena. Me interesa un duatlón como el del año pasado en Canadá, con un primer 10.000 no excesivamente rápido y que la bici sea exigente, para que en los cinco kilómetros finales quedemos sólo cinco o seis duatletas".

Para Emilio Martín, los favoritos son los de siempre. "Benoit Nicolas ha estado parte del año lesionado, aunque creo que llegará bien de forma; otros franceses como Le Berre y Choquet también llegan con ganas, al igual que el inglés Buckingham y varios participantes que son especialistas en triatlón", concluye.

Partió el martes por la mañana desde Sevilla en avión hacia Copenhague y espera volver con una nueva medalla en su palmarés.