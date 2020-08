El Andalucía Desafío Doñana se reinventa este año y únicamente se disputará de forma virtual

La organización del Andalucía Desafío Doñana ha decidido que, tras no poder garantizar la atención de calidad ni la seguridad hacia el deportista en la prueba que iba a tener lugar el 26 de septiembre, se celebre una competición de forma virtual para aquellos/as deportistas federados/as.

No obstante, pese a que el formato cambia, se mantienen las mismas distancias habituales: 100 kilómetros de bicicleta, 1 kilómetro de natación y 30 kilómetros de carrera a pie. Tanto en el segmento de bicicleta como en el de carrera a pie la altimetría acumulada no ha de ser negativa. Por otro lado, en el segmento a nado no se exigirá la práctica en aguas abiertas y, también, existirá la posibilidad de que, para aquellos que no puedan hacer la natación, se les registre como tiempo el máximo de todos los que sí lo hayan hecho.

La prueba se podrá realizar desde las 00.00 horas del lunes 14 de septiembre hasta las 23:59 del domingo día 27 del mismo mes. El lunes 28 de septiembre se anunciarán los ganadores de esta novedosa edición virtual. La participación en el evento tendrá un coste de 10 euros de inscripción que se podrá realizar a través de una App o de un enlace web. Además, los deportistas que se inscriban recibirán también la tradicional bolsa del corredor.

Cada deportista podrá realizar cada segmento solo una vez y durante las fechas estipuladas para la competición. La distancia del recorrido y el tiempo se registrará automáticamente en la app a través de un GPS móvil, mientras que para la natación será necesario un reloj con GPS vinculado automáticamente con la APP.

Las clasificaciones se irán calculando automáticamente conforme se vayan realizando los recorridos por parte de los deportistas. Los ganadores serán los que hayan realizado un menor tiempo acumulado de los tres segmentos.