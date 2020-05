No habrá Desafío Doñana en el año 2020

El triatlón de larga distancia ‘Desafío Doñana’ no se disputará en todo el año 2020 para no crear “falsas expectativas”, ya que no se puede garantizar “la seguridad de los deportistas”, uno de los principales objetivos y seña de identidad de la prueba andaluza en los últimos años.

Así señaló en una nota la Consejería de Educación y Deporte, que indicó que en “las excepcionales circunstancias” que se está atravesando debido a la pandemia y en un estado de situación de “incertidumbre futura” en todo el mundo del deporte, se ha tomado esta decisión como una postura de “debida prudencia”.

También se ha tenido en cuenta a la hora de adoptar la cancelación de la prueba el estado actual de preparación física de los deportistas y, sobre todo, las consecuencias de concentrar a casi 500 personas “en estrecha cercanía física”, así como la seguridad de los más de 500 voluntarios.

Igualmente se ha querido anteponer las necesidades de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que “tan necesarios y fundamentales son para el desarrollo de este evento”, y que en la actualidad están atendiendo con su servicio a las demandas derivadas de esta pandemia.

El Desafío Doñana tenía previsto su celebración el sábado 26 de septiembre, con salida en Sanlúcar de Barrameda, con un recorrido de 100 kilómetros en el segmento de bicicleta atravesando varias localidades de la provincia de Cádiz, cruzar a nado el Guadalquivir en su desembocadura, y correr a pie durante 30 kilómetros en la Punta de Malandar, por la arena de Doñana.