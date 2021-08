David Blanco continúa su recuperación de cara a la incorporación al equipo EBA

El 19 de diciembre de 2020 marcó un antes y un después en la vida de David Blanco. En la pista del Bodegón Andalucía C.B Cimbis se caía al suelo y días después se conocía la triste noticia de que se había roto el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda. El primer trago para él fue asimilarlo, el segundo, empezar a ver su vida deportiva desde otra perspectiva.

Tras pasar por el quirófano en febrero de 2021, Blanco trabaja duro cada día para volver cuanto antes a la pista que tantas alegrías le ha dado y vistiendo la camiseta del club al que llegó cuando tenía tan solo ocho años.

Ahora, con la madurez que le ha aportado el duro golpe recibido, nos cuenta como se encuentra y cómo está viendo la confección del equipo EBA 21-22:

¿Qué tal te encuentras? ¿En qué momento de la recuperación estás?

Me encuentro en un momento neutro de continua mejora, pero sin poder excederme más allá de mis posibilidades para no dar pasos en falso en mi recuperación. Aun así, estoy muy contento de mi progreso, pero aún con mucho trabajo por delante para llegar al 100% y poder ayudar a mi equipo todo lo posible.

¿Cómo te has sentido todo este tiempo desde tu lesión?

Para ser sincero, me he sentido muy frustrado conmigo mismo al no poder haber acabado la temporada pasada con los logros que se obtuvieron. Fue una temporada espectacular e histórica en nuestro club y suponía un gran reto para mi desarrollarla hasta el final. Aun así, la viví desde otra perspectiva y fue muy especial para todos nosotros.

¿Cómo estás viendo el equipo que está conformando el Ciudad de Huelva EBA para la próxima temporada?

Creo que, en el CDH, cada año que pasa, nos superamos en todos los ámbitos, y no iba a ser menos en el primer equipo. A la vista está el gran salto de calidad que vamos a dar este año próximo en cuanto a nivel y profesionalidad del primer equipo del club. Se ha fichado a jugadores con gran experiencia en ligas superiores, por lo que nos serán de muchísima ayuda para llegar al objetivo marcado. Además, seguimos teniendo casi la misma base del año pasado, algo que ayudará mucho en el vestuario y al feeling en la pista.

¿Qué supone para ti continuar en el Ciudad de Huelva?

Para mi lo es todo. Llegué a esta familia cuando era un niño con ocho años y en breve voy a cumplir 20 por lo que creo que los hechos hablan por sí solos. He crecido aquí, mis amistades más próximas las he conocido aquí, mis entrenadores durante mi cantera ahora son mis amigos. Podríamos decir que volver a jugar un año más en este club es jugar un año más en casa, con la gente que me quiere y con una afición que me vio crecer hasta el día de hoy.

Su entrenador, Pedro Vadillo, sólo tiene palabras de elogio y cariño para este jugador al que ha visto crecer en el club: "David es un jugador que lleva con nosotros desde pequeño. Por su carácter y su forma de ser es muy querido y especial en el club, tanto para los jugadores como para la junta directiva y los chavales de la cantera. La lesión que tuvo fue muy dura para todos por lo comentado anteriormente y que durante el próximo invierno se pueda incorporar tanto a los entrenamientos como a los partidos, es una alegría muy grande para todos nosotros, especialmente, para el cuerpo técnico. Esperamos que pronto vuelva a rendir al nivel que siempre ha rendido. Seguro que durante esta temporada volveremos a verlo anotando tiros decisivos como ha hecho durante su etapa de formación en los equipos de cantera del Ciudad de Huelva”.