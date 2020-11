Lolo pone la música en un Cartaya que vivió dos vidas en El Viso (1-4)

Lo del Cartaya en esta Liga y con Amate a los mandos pinta francamente bien. Todo ello metido en cuarentena. Porque ya sabemos cómo se las gasta el fútbol. Hoy eres un héroe y mañana un villano. El caso es que el conjunto rojinegro tiene todos los santos de cara y lo explicaremos, porque los que no vieron el partido precisan una explicación para que lo entiendan. No podemos caer en lo simplista del resultado. Porque para llegar a él, tuvo el Cartaya que sobreponerse a muchas cosas. Y cuando no lo hizo le ayudó el rival, que se flageló con una expulsión a los 23 minutos de partido.

Hasta entonces, el equipo de Amate era una tropa enclenque, sin alma, sin posicionamiento, sin plan. Y eso que el UP Viso tenía todo tipo de temores metidos en el cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Los muchachos de Dioni Arroyo, plagado de juventud salvo excepciones, querían ir pero no sabían cómo. Querían defender pero les faltaba arrestos para desnudarse. Y así todo el tiempo hasta que un error del hombre que nunca falla, Franci Ruiz, le puso el gol en bandeja. El central se confió más de la cuenta, o eso entendimos, Paquito, que presionaba por hacerlo y se encontró con el regalo para batir a Pedro. Minuto 23 de juego.

Dos minutos más tarde y sin apenas tiempo para saborear la sorpresa, Salvat, que ya había visto una cartulina amarilla por un terrible entrada sobre Mario, vio la segunda por levantar el pie más de la cuenta y contactar con la cabeza del mismo jugador. Roja y a la calle. El capitán del Viso soñará durante un tiempo con las dos acciones, pero en sus sueños estará siempre Mario.

A partir de ahí, con el Cartaya por detrás en el marcador comenzó otro partido. El equipo de Amate vio aliviada su pena con la expulsión de Salvat y como por arte de magia El Viso se vino atrás y el Cartaya dio un paso al frente. La pelota era rojinegra pero no llegaban las ocasiones. Hasta que Lolo, siempre asumiendo la responsabilidad, determinó que la angustia tenía fecha de caducidad. El centrocampista rojinegro agarró un balón escorado a la izquierda, fue conduciendo marcando diagonal y cuando tuvo afinado el punto de mira soltó un misil que si coge a alguien por el camino a estas horas estaríamos lamentando alguna baja. El balón se arrojó en la red sevillana sin remisión. Empate a uno y nueva vida, más primaveral para el equipo de Amate, que se fue al descanso con buenas sensaciones mientras que su rival se retiró deprimido.

A la vuelta de vestuarios, ni Dioni Arroyo ni Amate tocaron nada. El que volvió a agitar las aguas, llovía a ese tiempo del partido, fue otra vez Lolo. Memorable contragolpe del Cartaya, a un toque, con asistencia final de Japón, buen partido el suyo y Lolo, por bajó, batió de nuevo a Manu Toro. Si el empate hizo crecer la hierba, el segundo gol plantó un bosque en el que se perdió por completo el UP Viso. Tuvo arrestos el conjunto local, pero el Cartaya estaba ya tan seguro de su victoria que hasta sonreía triangulando.

Amate movió el banquillo, fue quitando a gente fundida de plomos y hasta el llegar el tercero y el cuarto, los rojinegros tuvieron una cuantas de libro que desperdiciaron. Marcó Josué con otra contra de lujo y redondeó la mañana Mamadou, tras otra jugada de manual.

Durante mucho tiempo fue Lolo y diez más. El mediocampista, independientemente de anotar dos goles, tiró del hilo con la valentía que le caracteriza, solo que esta vez lo hizo para cambiar las nubes por el sol. Hay que quedarse con la impresionante victoria que, además, aúpa al equipo de Amate. Pero yo del entrenador, le pondría a sus futbolistas los primeros 25 minutos. Sobre todo para bajarle la dosis de almíbar. Que luego nos confundimos y pensamos que todo el monte es orégano.

FICHA TÉCNICA

UP Viso: Manu Toro, Monta (Iván), Ángel, Álvaro (Jensen), Pablo, Lolo, Gabri (Julio), Salvat, Paquito (Manu), Juanje (Chino) Migue (Antonio).

Cartaya: Pedro, Manuel, Novoa, Barrero, Franci Ruiz, Mario, Asuero, Pereira (Benítez), Japón (Mamadou), Lolo (Pitu), Adri (Josué).

Árbitro: Ruiz Ruiz, de Cádiz. Amonestó en los locales a Manu, al entrenador Dioni Arroyo y expulsó por doble cartulina a Salvat en el 23 de partido. Por el Cartaya amonestó a Josué.

Goles: 1-0 m. 21 Paquito; 1-1 m. 37 Lolo; 1-2 m. 52 Lolo; 1-3 m. 78 Josué; 1-4 m. 89 Mamadou.

Incidencias: Partido jugado sin público. Se guardó un minuto de silencio por la muerte de Maradona.

