Un irreconocible Huelva Comercio encaja la primera derrota de la temporada (84-59)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) sufrió la primera derrota de la temporada al perder en su visita al San Fernando en la segunda jornada de la Liga EBA por 84-59. El equipo onubense, una semana más con la importante ausencia de García-Quilez, no tuvo nada que ver con el campeón de la pasada campaña. Perdió prácticamente todos los duelos con los locales y no tuvo ideas en ataque. Con un pobre 8/32 en tiros de dos y 19 balones perdidos es casi imposible ganar.

El encuentro arrancó con defensas presionantes y poco acierto en ataque; a ambos equipos les costaba mucho anotar, sobre todo bajo canasta, dominando los onubense los primeros minutos gracias a sus triples; pero a mitad del cuarto cambia la dinámica, el San Fernando selecciona mejor los tiros, domina el rebote y manda en el marcador al final de los primeros 10 minutos (17-14).

La tónica no varía en el segundo cuarto; Gabriel Carrasco mueve el banquillo en busca de soluciones que no llegan y los gaditanos siguen mandando en el marcador, pero con los visitantes a poca distancia (30-27 a dos minutos del intermedio). El Huelva Comercio está impreciso en ataque, pierde balones y no le entran los tiros, pero sobrevive gracias a su gran defensa, alcanzando el descanso con 33-29 tras un triple sobre la bocina de los locales.

Tras el descanso no llegaron las soluciones al juego del conjunto onubense, al contrario, la situación se fue agravando con el paso de los minutos. El equipo no mostró las señas de identidad que le llevaron a ser campeón de Liga la pasada campaña, hubo demasiados errores, bloqueo de ideas en ataque... y de ello se aprovechó un rival que llevó la diferencia a los 17 puntos (54-37, minuto 27) y que supo seleccionar mucho mejor sus lanzamientos. Ristori y Robertson frenaron la hemorragia (54-42), cerrándose el tercer parcial con un triple de Robertson sobre la bocina (58-47).

Los minutos pasan y la situación se agrava (66-50 en el minuto 33); Gabriel Carrasco pide un tiempo muerto para reactivar a sus jugadores con el fin de intentar levantar un partido que está muy cuesta arriba. No entran los tiros y la defensa no aprieta, concediendo segundas opciones bajo el aro a un rival que no las desaprovecha.

El cuadro local 'cierra' el partido en el m. 34 con un contragolpe que culmina con canasta y antideportiva, disparando el marcador hasta el 73-52. Los minutos finales sobraron; fue un querer y no poder de los onubenses ante un rival que explotó al máximo sus recursos y se llevó una merecida victoria.

La próxima jornada el Huelva Comercio recibe al Bodegón Andalucía Cimbis, el domingo a las 12:00 (polideportivo Andrés Estrada).

