Locura para el Cartaya en Los Barrios en una segunda mitad que pudo acabar empate a cinco

La angustia marca pautas en la vida. Y en el fútbol. Así, el partido en Los Barrios se presentaba que ni pintado para el Cartaya, y todo como consecuencia de la situación gaditana, antepenúltimo en la tabla con 18 puntos disputadas 24 jornadas de Liga. Como entenderán, el déficit es de aúpa, casi agónico para pensar en la salvación. Por eso, Amate planteó un partido para jugar un tanto con las necesidades enemigas. El problema fue que Nauzet les ayudó en cierto modo a mitigar su pena. El portero rojinegro jugó un balón al centro, a Cerpa, que no llegó y provocó un incendio. Sidi aprovechó el regalo para marcar en el 17. Hasta llegar ahí, todo fue insustancial, por un lado y por el otro. Ellos porque no podían y el conjunto rojinegro porque siguió pensando que lo mejor era esperar errores contrarios.

Claro, cuando se encontró con el marcador en contra, la versión cambió por completo. Ya tenía que exponer, arriesgar, jugar algo más al fútbol. Y tuvo que esperar al 38 de la primera mitad. Justo a una jugada de triangulación en ataque, que recibió Wocjik de espaldas y el movimiento del polaco provocó una falta en la frontal. La agarró Miguelito y sacó de paseo su magia para marcar el empate, con un toque sutil, casi de caricia, al que Javi Dela no llegó.

Si la primera parte solo tuvo los dos goles porque lo demás resultó insulso, la segunda mitad fue un homenaje a la locura en forma de fútbol, llegadas, robos, palos e incertidumbre. No se puede ofrecer más en 45 minutos de descamisamiento, de desnudez total, de embellecimiento porque ni hubo pausa ni pensaron en ello los protagonistas.

Primero fue el Cartaya, que se dejó los miramientos en el vestuario y en apenas 5 minutos acumuló tres ocasiones, más otras tantas llegadas que no acabaron en gol porque el fútbol es así de grande. El equipo de Amate robó mil balones y Los Barrios no se tenía en pie, de rodillas, pidiendo que cesaran los ataques despiadados de los rojinegros. Se vivía en campo local, una y otra vez. Pero el Cartaya no mató y el viento cambió de dirección como suele ocurrir en el Campo de Gibraltar, de Poniente a Levante, que es el que genera las locuras y por eso el partido se puso en consonancia con el ambiente.

A partir del minuto 70, Los Barrios se rehízo como por arte de magia o del viento y comenzó a ver la luz, la vida, y se dejó el alma mientras que el Cartaya sobrevivía. Dos tiros al palo dieron los gaditanos y ahora era el conjunto de Amate el que pedía clemencia.

Fueron consumiendo minutos al reloj en medio de la tempestad y así acabó el partido, en empate a uno. Pero fue de esas citas en la que tienes la impresión de que el resultado pudo ser de empate a cinco como mínimo. El caso es que la felicitación se extendió por todo el estadio. Ni un reproche porque no cabían. Cuando uno se deja todo lo que tiene, no cabe nada más. Solo felicitarse y hasta la próxima.

Ficha técnica

Los Barrios: Javi Dela, Banderas, Bruno, David, Dani Moreno, Kevin, Sidi (Reina), Vinicius (Sergio), Joao, Fernando, Lucas.

Cartaya: Nauzet, Manuel (Marcos Tavira), Carlos Martínez, Francis Ruíz, Paco Benítez, Cerpa, Asuero, Ponce, Cascajo (Pepe Cárdenas), Adrián Wojcik, Miguelito (Lagos).

Goles: 1-0 min.17 Sidi;1-1 min.38 Miguelito;

Árbitro: Barrera Barroso del colegio de Melilla. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a Ponce. Y por los locales a Javi Dela.

Incidencias: Estadio San Rafael. Unos 300 espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN