Recital del Ciudad de Huelva en el último cuarto para sumar el tercer triunfo seguido

El Ciudad de Huelva sigue a lo suyo y ha sumado la tercera victoria en tres partidos al imponerse a domicilio por 69-89 a la Gymnástica Portuense dentro de la tercera jornada del grupo DB de la Liga EBA. Tras las victorias ante el Cimbis y el Extremadura, el conjunto de Pedro Vadillo no baja el pie del acelerador y se mantiene en lo alto de la tabla.

Partido extraño, que los onubenses tenían en la mano al descanso, se complicaron la vida en el tercer cuarto y sentenciaron con una exhibición en el último parcial (4-26). Lo único negativo, la lesión de Juanma Cebolla al final del primer cuarto.

El Ciudad de Huelva pronto empezó a dominar el electrónico, con una defensa más que aceptable y un juego de ataque fluido y con una enorme efectividad; arrolló a los locales en un primer cuarto que dejaba clara la diferencia entre ambos conjuntos (13-29). El único contratiempo, la lesión de Juanma Cebolla (m. 8) tras recibir un golpe de un rival, no volviendo a jugar más en el partido.

En el inicio del segundo cuarto el CD Huelva sufrió un apagón ofensivo y encajó un parcial de 8-2 que dio vida a la Gymnástica (21-31). Un triple de Víctor Pérez, un 2+1 de Sebas y un triple de Montaner vuelven a disparar la diferencia (23-42), llegándose al descanso con media victoria en el bolsillo: 33-50.

Gran trabajo de un conjunto onubense, que repartió los minutos (ningún jugador llegó a 13 en estos dos primeros cuartos) y estuvo inspirado en ataque, con 8/19 de dos, 6/9 de tres y 16/20 desde la personal, además de dominar el rebote (19-15) y las asistencias (11-6). El conjunto portuense, sin acierto en los triples (3/16) no sabe cómo frenar la avalancha que se le viene encima.

Los visitantes no salen muy enchufados tras el intermedio (45-56); la defensa ya no 'muerde' y el ataque no es fluido; el equipo sigue viviendo de las rentas. Un tiempo muerto de Vadillo no cambia la dinámica, el Ciudad de Huelva sigue a medio gas y a los 10 minutos finales se entra con todo por decidir en un choque que parecía resuelto (56-63).

Los últimos 10 minutos arrancan con dos triples de la Gymnástica que elevan la presión al máximo (62-63). Cuatro puntos consecutivos de Raúl Postigo dan oxígeno (62-67, m. 34). En el momento crítico el CD Huelva despierta y respira (62-74 a 5 minutos del final) tras un triples de Joaquín Cebolla.

A los locales se le acaba la gasolina y el Ciudad de Huelva enfila el camino hacia la victoria tras unos minutos mágicos, con la guinda de un triple de Postigo que pone el 62-81 (m. 38). Con el choque visto para sentencia los onubenses redondearon su actuación hasta el definitivo 69-89.

La próxima semana el Ciudad de Huelva recibe en un duelo en la cumbre al Dos Hermanas, que también ha ganado sus tres encuentros; será el sábado a las 17:30 en un escenario aún por decidir.

