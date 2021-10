El Ciudad de Huelva homenajea a Ray Smith con un triunfo sobre el Extremadura (79-49)

El Ciudad de Huelva rindió el mejor homenaje posible a un icono del baloncesto onubense como Ray Smith; el conjunto de Pedro Vavillo superó al Torta del Casar Extremadura por 79-49 en un partido de la segunda jornada de la Liga EBA disputado en el Andrés Estrada.

En los locales destacó el regreso de Javier Montaner y Juanma Cebolla (ausentes en la primera jornada) y el debut de Pape Sow, uno de los refuerzos de este proyecto, mientras sigue recuperándose el base Fran Cárdenas.

Los locales se desataron tras el descanso después de unos primeros 20 minutos igualados y con muchos errores en el tiro. Destacaron Juanma Cebolla (18 puntos), Pape Sow (15 y 3 tapones) y Eighem (13 y 12 rebotes).

El partido comenzó trabado en ataque; la buena defensa del CD Huelva no estaba acompañada de acierto en labores ofensivas, por lo que el Extremadura dominaba gracias a tres triples de Trapote (6-9); el juego no mejora con el paso de los minutos y ambos equipos fallan muchos lanzamientos, llegándose al final del primer cuarto con empate a 14. El equipo local, negado en triples (0/4); los visitantes, negados en tiros de dos (0/10). Un partido extraño.

El segundo parcial arranca con un triple de Cebolla y un 2+1 de Postigo que invitan al optimismo (20-14), pero fue sólo un espejismo, porque los onubenses siguen sin darle continuidad a su juego (21-20). El Ciudad de Huelva encuentra la inspiración con dos triples de Juanma Cebolla (28-20), pero poco duró la alegría, y a partir de ahí el partido entra en una fase igualada (sobre todo a errores) para llegar al descanso con 34-30 y las espadas en todo lo alto.

Tras el intermedio la situación no cambia; el partido no gana en calidad, las defensas se imponen a los ataques y con el paso de los minutos sigue el combate nulo, con los locales mandando pero sin dar el estirón (40-37). Mediado este tercer cuarto llega el momento clave: los onubenses recuperan su mejor versión, empiezan a dominar el rebote y a los visitantes ya no le entran los triples, por lo que su entrenador tiene que pedir tiempo para cambiar la dinámica (45-37). La defensa local aprieta y dos tiros libres y un triple de Montaner junto con un palmeo de Eighme ponen la máxima renta en el electrónico (53-41, minuto 28), acabando el cuarto con 58-41 tras un espectacular parcial de 24-11. La victoria está ya en la mano.

En el último cuarto el Ciudad de Huelva juega con la confianza de saberse ganador; el trabajo ya estaba casi hecho y sólo queda asegurar el triunfo (68-48 a falta de cuatro minutos para el final). Los pupilos de Vadillo borran de la pista a su rival y la distancia se dispara hasta el 79-49 final.

La próxima jornada el Ciudad de Huelva visita al Gymnástica Portuense (sábado 16, 20:00).

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN