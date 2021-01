Un Huelva Comercio en inercia ganadora supera el trámite del Xerez (85-56)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) continúa dominando la clasificación sin problemas al sumar su décima victoria consecutiva tras imponerse al Xerez por 85-56 en un partido jugado a puerta cerrada en el polideportivo Andrés Estrada.

Al conjunto onubense le costó más de lo esperado y no fue hasta el tercer cuarto cuando sentenció el choque, siendo clave también su dominio del rebote (51-28); hubo varios factores que provocaron que el Huelva Comercio no fuera en esta ocasión el Huelva Comercio. La debilidad del rival (1 partido ganado y 9 perdidos), que llegaba tras seis derrotas consecutivas; en la ida los pupilos de Gabriel Carrasco habían arrollado por 56-98; faltaba el base titular Christian Seguí y varios jugadores estaban tocados y no habían podido entrenar con normalidad.

Quizás eso provocó que el Enrique Benítez no saliera con la tensión necesaria, que su defensa no apretara como en otros encuentros y su ataque resultara menos fluido de lo acostumbrado. Pero hay tanta diferencia entre ambos equipos que en esta ocasión no hizo falta que el Huelva Comercio mostrara su mejor versión.

El primer cuarto arrancó con un Huelva Comercio enchufado (12-4), pero a partir de ahí el partido entró en una dinámica que no le convenía; demasiados ataques precipitados en ambos equipos, mala selección de tiro y muchas pérdidas absurdas, lo que propició que el Xerez, sin hacer nada del otro mundo, se mantuviese en el partido en todo momento (14-9), acabando el primer cuarto con 22-16 tras un buen último minuto de los locales. El aplastante dominio onubense bajo los aros en este primer cuarto, con un inspirado Schetzle, le permitía llevar la iniciativa sin problemas.

Dos canastas consecutivas de Koibe tras sendos robos de balón permiten la primera escapada del Huelva Comercio (29-19). Vuelve del desconcierto y los fallos en el lanzamiento (Koibe no se corta a la hora de tirar, para bien y para mal) y Xerez que recorta (33-28). El Huelva Comercio no tiene continuidad en su juego, pero le bastan unos minutos de inspiración para llegar al descanso con 43-34. Los onubenses dominan todas las facetas, con un lunar: los triples (1/11).

A la vuelta de vestuarios el conjunto onubense recupera una de sus señas de identidad, la defensa, que sube un punto de intensidad; además, sigue dominando el rebote y los robos de balón le permiten anotar canastas fáciles. En menos de cinco minutos el partido queda visto para sentencia tras un parcial de 14-2 que eleva la diferencia por encima de los 20 puntos (57-36).

Con la victoria en el bolsillo el equipo juega más suelto y con más criterio, incrementando la diferencia con el paso de los minutos (64-39, minuto 28). El cuarto se cierra con 69-45 tras un parcial de 26-11.

En los primeros minutos del último cuarto el partido se mantiene la misma tónica, con un Huelva Comercio que pronto pone la renta en 30 puntos (80-50). Gabriel Carrasco aprovecha para repartir minutos entre sus jugadores. El choque pierde calidad y vistosidad, llegándose al final con un fácil triunfo onubense por 85-56.

El Huelva Comercio tiene turno de descanso el próximo fin de semana, pero este jueves día 28 recupera el partido aplazado que tiene con el Ciudad de Huelva. El derbi se jugará en el polideportivo Andrés Estrada a partir de las 20:00, retransmitido por Teleonuba.

