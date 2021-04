El Ciudad de Huelva inicia el domingo la fase de ascenso a la Liga Femenina2

El Ciudad de Huelva presentó este lunes en Good Look Óptica Clínica el playoff de ascenso a Liga Femenina2 que comenzará el próximo domingo a las 13.00 contra Club Náutico en Sevilla. El acto contó con la presencia del gerente de Good Look Óptica Clínica, Rafael Gil, además de Ismael Rodríguez, presidente del CDB Huelva la Luz, Celes Vizcaíno, entrenadora del Nacional Femenino N1 y las jugadoras Marina Lineros y Ángela Rebollo.

Además, el acto sirvió para presentar un nuevo colaborador del CDH, que se une a las empresas que ya están apoyando de diferentes maneras al club onubense. En palabras de Rafael Gil, gerente de Óptica Clínica Good Look: “Patrocinar al equipo femenino del Ciudad de Huelva supone rendirnos a los valores de este equipo que adoptamos como nuestro. En esta temporada regular han demostrado lucha, precisión técnica, ambición, sentimientos, como orgullo y pasión… Cuando se nos presentó la oportunidad no dudamos ni un momento, queríamos formar parte de este equipo y ayudar en lo que estuviera en nuestra mano a conseguir el objetivo del ascenso aunque, para nosotros, son un ejemplo y lo logren o no, es un orgullo que sean parte de nuestra marca”.

El presidente del CDB Huelva la Luz, Ismael Rodríguez, destacó "la importancia de que cada vez más empresas de Huelva vean interesante unirse a nuestro proyecto. Además, estamos especialmente orgullosos de esta colaboración con Óptica Clínica Good Look ya que desde el primer momento han querido apoyar el playoff de ascenso de nuestro equipo femenino. Nosotros, al igual que ellos, queremos darle la importancia que se merece al baloncesto femenino y, en concreto a nuestro equipo que este domingo comenzará la dura tarea de pelear por el ascenso a Liga Femenina2”.

La entrenadora del Ciudad de Huelva Nacional Femenino N1, Celes Vizcaíno, también quiso expresar su alegría de ver cómo empresas de Huelva apuestan en serio por el baloncesto femenino: “En el deporte, y mucho más en el deporte femenino, es importante que empresas apuesten por él. Que una empresa onubense haya visto interesante ayudar y colaborar con un club como el CDH y en concreto con la sección femenina, siempre es de agradecer. Hay unos intangibles en el deporte y en concreto en el baloncesto que, si queremos seguir progresando, es necesario del apoyo de empresarios como en este caso Rafa”.

De esta manera, el Ciudad de Huelva recibe un nuevo apoyo de una empresa de Huelva, esta vez con la realización de una campaña que se llevará a cabo durante el playoff de ascenso a Liga Femenina 2. El CDH ha llegado, además, a un acuerdo con la Óptica Clínica Good Look para que los socios y la cantera se puedan beneficiar de descuentos exclusivos. De esta manera, obtendrán un 20% sobre cualquier producto adquirido en la tienda. Los jugadores de la cantera que necesiten unas lentes para jugar al baloncesto también tendrán un descuento y atención personalizada en esta nueva empresa colaboradora que, además de óptica es clínica y tienen un servicio muy profesional en este tipo de productos más específicos.

La Óptica Clínica Good Look está situada en la calle Punta Umbría , 7 de Huelva (enfrente del hospital Costa de la Luz).