Cheryshev firma por el Valencia de la mano de Marcelino

El delantero Denis Cheryshev jugará esta temporada cedido por el Villarreal en el Valencia, donde se reencontrará con el técnico Marcelino García Toral, y al que llega con la intención de hacer disfrutar "mucho" a la afición.

Cheryshev coincidió con Marcelino en el Villarreal y ahora regresa al Valencia, donde militó durante seis meses en la campaña 2015-2016, lo que considera una "oportunidad enorme", según ha manifestado en declaraciones facilitadas por el club de Mestalla.

"Estoy muy feliz y agradecido de estar aquí, al club, al entrenador que ha confiando en mí. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con mis compañeros", ha señalado el jugador, que disputó con Rusia el Mundial de este año en aquel país, en el que marcó cuatro goles.

"He podido hablar con Marcelino antes de venir y ayer me felicitó cuando se confirmó el fichaje. Estoy muy contento porque es el entrenador con el que más he rendido y el que mejor me ha entendido. Espero devolverle la confianza", agregó Cheryshev.

El jugador indicó que físicamente se encuentra bien y que el Mundial le ha dado mucha confianza. "Espero que el Valencia CF se beneficie de todo eso", continuó.

El nuevo jugador será presentado este jueves en la ciudad deportiva de Paterna y por la tarde se incorporará a los entrenamientos con el equipo.