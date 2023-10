El Ceuta B, con un punto más, es la vía de escape para la AD Cartaya

La clasificación dice que el Cartaya está a un punto de los puestos de descenso. De la misma manera que manifiesta que, en caso de ganar al Ceuta, daría un importante respingo en la tabla, entre otras razones porque se mide a un rival directo por la salvación que le aventaja en un punto. Como ven, la cita se carga de interés por todas partes y ese foco quiere encenderlo el conjunto de Limón desde el principio.

Los precedentes de la pasada campaña invitan al optimismo aunque los recuerdos no cuentan. Pero convendría decir, por aquello de reforzar moral y espíritu, que los rojinegros empataron a dos en casa pudiendo haber ganado el partido con suficiencia y luego ganaron en tierras norteafricanas. Aunque aquello, al final, no le valió para eludir el descenso que luego, afortunadamente no se confirmaría por temas que ya conocen.

El Cartaya viene de caer en Chapín ante el Deportivo por un gol a cero y a punto estuvo de lograr un empate. Luego tenemos que deducir que el equipo sigue compitiendo, de ahí el optimismo moderado de volver a cambiar la dinámica.

El Ceuta B, de momento, no es el equipo empinado de la pasada temporada en sus inicios. Por ahí se cuela la primera premisa. No dejarles hueco a la reacción. Por eso se intuye que los de Limón saldrán al campo con presión alta. Todo lo que sea marcar territorio será una ventaja sustancial. Luego ya veremos dónde se instala la regularidad y la continuidad.

El caso es que es uno de esos partidos en los que no puedes fallar porque los puntos valen un potosí. No solo por el presente sino por el futuro de tu vida en la competición.

El partido ha quedado fijado para las cuatro de la tarde, hora inapropiada teniendo en cuenta las temperaturas que nos envuelven. Por lo tanto, la dosificación será un arma a tener en cuenta. El físico contará. Porque ya saben que las piernas, a veces, quieren hacer una cosa que la cabeza no te permite. Equilibrio y convicción. Esa será una de las claves.