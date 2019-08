El Cartaya cae en su trofeo en los penaltis ante el Olhanense portugués

Es un Cartaya diferente. Más hablador, dicharachero, atrevido y amplio. Veremos en la Liga, pero ahora deja esa magnífica impresión. Defensa adelantada, un solo pivote en el medio, rodeado de jugones y puñales por las bandas. El típico 4-2-2 pero dinámico, sin ocupar espacios fijos, apareciendo, movible y rápido en cuanto huele la sangre. Esa fue la impresión que dejó en la primera parte ante el Olhanense, de la Tercera portuguesa, en la segunda edición del trofeo Villa de Cartaya.

La cita arrancó con el conjunto de Pedro Nogueira intentando imponer su criterio. Después de las buenas sensaciones que dejó ante el Recre (1-2) y el juvenil del Decano de División de Honor, la tercera convocatoria trataba de aseverar los criterios expresados con anterioridad. Y lo consiguió el equipo rojinegro, ante un rocoso rival, aunque esa propuesta alcanzó hasta el minuto 35 de juego.

Por arte de no sé qué, el Cartaya se fue del partido sin despedirse. Y tras marcar un gran gol Lolo en el minuto 17 de juego, a pase de Ordóñez, una pesadilla para el cuadro luso, y de tener varias claras para aumentar la cuenta, los 10 últimos minutos de la primera mitad fueron de los visitantes, hasta el punto que le dieron la vuelta al marcador, con los goles de Sapara y Caleb, minutos 37 y 39.

Es pronto para determinar sentencias, pero el centro del campo que presentó Nogueira, o se conciencia que tiene que correr para atrás, o el técnico tendrá que modificar dibujo y pensamientos. Es atractiva la propuesta, y atrevida. Pero el fútbol no es solo ataque. Y eso ya lo saben.

La segunda parte decayó de forma extraordinaria. Nogueira metió de principio a Abu y Novoa y ese once se asemejó más al que puede empezar la Liga, aunque no estaba Sebas y salvo sorpresa apunta a titularísimo. El caso es que el conjunto portugués se movió al paso, el Cartaya no tuvo aceleramiento para romper la monotonía y así hasta el infinito.

Ya en el alargue empató el Cartaya, por medio de Isaac y el trofeo se fue a los penaltis. Fue lo más justo a tenor de lo acontecido. En los penaltis se impuso el Olhanense por 6-5 y se llevó el trofeo.

El resumen es que este Cartaya es más alegre, como decíamos al principio. Pero sin equilibrio no hay paraíso. Y en eso está el entrenador, como todos a estas alturas. Punta Umbría en el triangular y Bollullos días más tarde pondrán una temperatura más aproximada, pero en concepto general, da la impresión de que hay plantilla y compensación en todas las líneas.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Bocanegra, Manuel, Jesús, Zamorano, Franci Ruiz, Mario, Ordóñez, Álvaro Pereira, Diego Pereles, Lolo y Ceada. También jugaron Juan López, Simón, Pepe Martín, Abu, Leo, Novoa, Isaac y Pitu.

Olhanense: Moura, Lelo, Floro, Sunday, Joshua, Tiago, Valeb, Martins, Hassan, Leleco y Sapara. También jugaron Tabares, Edu, Fabio y André Gomes.

Árbitro: Rodríguez Vega, de Huelva.

Goles: 1-0 m17 Lolo; 1-1 m37 Sapara; 1-2 m.39 Caleb; 2-2 m.90 Isaac.

Incidencias: Partido correspondiente al II Trofeo Villa d Cartaya jugado en el Nuevo Luis Rodríguez Salvador.