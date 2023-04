El Cartaya se presenta en Sevilla con la intención de ganar y espera un favor del Rota en Ayamonte

Ayamonte o Cartaya. Esa es la cuestión. No hay más implicados en el asunto. O se salva uno u otro, por lo que un equipo onubense caerá, en una temporada de los de Huelva que no es precisamente para tirar cohetes, porque salvo el Bollullos, que ha cumplido con los deberes mínimos de permanencia, los otros dos ha permanecido en la pena de forma constante, lo que debería meter un autoanálisis profundo para determinar si se puede competir mejor en Tercera.

La situación para ambos es tan clara como compleja al mismo tiempo. Si el Ayamonte gana, se salva. Y tendrá enfrente a un rival, el Rota, que hace tiempo que no compite porque certificó el descenso hace semanas, si no de forma matemática, sí de forma virtual y eso mengua la moral de cualquiera. Así que en principio, no se espera que el conjunto de la Puerta de España deje pasar la ocasión que se le escapó en Ceuta. Los de Limón tienen la sartén por el mango.

En el otro rincón, el Cartaya, que visita Sevilla y mide altura con un filial hispalense que comparecerá en chancas y bañador, pensando más en las vacaciones que en otra cosa. Y esperando que su hermano mayor, el Sevilla Atlético, salve la cuestión en Segunda Federación, porque si el primer filial desciende, ellos, sin comerlo ni beberlo, caerán a División de Honor. Así es de dura la vida a veces con este tipo de formato y más siendo filial.

Por lo tanto, las opciones del Cartaya, siempre y cuando varíe el guión de los últimos tiempos, son reales a la hora de pensar en el campanazo. Si el Ayamonte no gana al Rota y el Cartaya gana en Sevilla, entonces cambiarán las tornas, ya que a igualdad de puntos, el Cartaya supera a los fronterizos. Si los de Limón pierden, al Cartaya le bastará con el empate. Así es la cuestión, tan simple como compleja. Eso sí, todo depende de lo que haga el Ayamonte y contando que el Cartaya sea capaz de despedir la Liga en medio de la dignidad, pase lo que pase. Y pase lo que pase, tanto uno como otro, y aún salvando la categoría, no deberían apelar a ninguna celebración porque tenían plantilla para algo más, luego con la paz interior sería suficiente.

El Cartaya debería salir a morir en Sevilla y eso conlleva que el entrenador tenga que cambiar esquemas y discurso. La especulación no pega esta vez. O puerta grande o enfermería. Y así la proposición, aunque a algunos les parezca indecente porque no se cambia discurso ni pensamientos de un día para otro, es salir al ataque sin espejo retrovisor, todo rumbo norte pero con cabeza y plan, no vaya a ser que ocurra lo mismo que ante el Coria, que el atropello fue la nota dominante.

Juanma Rodríguez recupera a Manuel y Espuny pero pierde a Fran Palma por sanción, luego tendrá que inventar un centro delantero porque Wocjik tuvo que salir por la puerta de atrás.

Así la cuestión, el once más probable será el formado por Ángel en portería, con Pepe, Novoa, Franci Ruiz y Paco Benítez en defensa. Centro del campo para Ulloa, Miguel Fernández, Juanma Galán y Lolo en el centro del campo y con Rubén Cabeza y Tavira en ataque.

Lo hemos escrito mil veces y lo volvemos a reflejar en esta previa. El Cartaya llega así a este punto porque su temporada es sencillamente desastrosa y no hay disculpa que valga. Aunque algunos se empeñen en justificar lo injustificable.