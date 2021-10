El Cartaya, después de tres jornadas sin ganar, necesita ya un triunfo para no meterse en líos

Un Cartaya necesitado recibe a Los Barrios (domingo, 12:00, Luis Rodríguez Salvador) dentro de la 8ª jornada liguera. Es la cantinela desde el principio pero es la realidad del Cartaya, cosa que entra dentro de lo inicialmente previsible, ya que cuando el objetivo prioritario es la permanencia, suela ocurrir que una semana seas feliz y a la siguiente no tanto. En todo caso prescindiremos de drama, que el fútbol es alegría y condenarse desde ahora puede hacer de la temporada un suplicio.

Eso sí, hay que poner las cosas en su sitio porque en el reconocimiento exacto de la situación puede encontrar el remedio, el antídoto al desvarío y a las dos caras. Se puede jugar mejor o peor, tener más ocasiones o menos, más largo o más en corto, para gustos, colores. Pero extraña que el equipo sea uno en casa y otro diferente fuera. Es probable que se esté moviendo en el dilema de la personalidad, pero le convendría definirse qué quiere ser en todos los escenarios, la personalidad, esa que te da y te quita razones.

Analizada a vuela pluma la cuestión, el equipo rojinegro vuelve a ponerse enfrente de la necesidad por aquello de ganar sosiego con una victoria. Porque al final, cuando eres tu una semana y a la otra no, te miras al espejo y te preguntas quién eres en realidad. Y agarrado a la versión casera, el Cartaya recibe a Los Barrios y se mide a un rival y a sí mismo. Como en casa en ningún sitio porque conoces todos los rincones de tu sofá. Por lo tanto, se espera respuesta clara y contundente. Porque de lo contrario el panorama comenzaría a oscurecerse y no conviene ponerse en ese punto cuando el invierno aún no ha comparecido.

Los Barrios llega subido de tono después de vencer por 3-1 al Pozoblanco y colocarse con diez puntos en su casillero, puntaje que le ofrece la posibilidad de jugar sin estrés, sabiendo que puntuar en Cartaya sería como un paso al frente; vencer para ellos sería la releche.

Para el Cartaya es la cita, por inminente y por necesidad. Si gana deja atrás el desasosiego y le empataría a puntos con su oponente, luego el partido no tiene desperdicio, como casi todos hasta el momento.

El técnico local tiene las bajas de Mario y Manuel y la duda de Joao Lobo para este partido

Mario es baja segura y de nuevo es duda Joao Lobo, que se ha perdido los dos últimos partidos por molestias musculares, información que se cayó en la carretera de El Rompido y la recogimos casi sin pretenderlo. Otro que se lo pierde es Manuel, después de ser expulsado en Puente Genil.

Como siempre, más que en la alineación en sí, el foco se posa en cómo va a salir el equipo desde el dibujo y desde el despliegue después. Se supone que al jugar en casa y sobre por la necesidad de ganar, el Cartaya saldrá a jugar en campo enemigo y con el claro objetivo de romper líneas y esquemas contrarios.

La plantilla rojinegra, y ya lo hemos escrito, tiene jugadores interiores de mucho talento, luego habrá y juntarlos en el medio para que los extremos encuentren pistas de despegue. Luego jugar lineal por los costados sería contraproducente. Veremos.

Así el asunto, la alineación más probable sería la formada por Adrián, Fabinho, Novoa, Víctor Sánchez, Franci Ruiz, Cerpa, Miguel Fernández, Lolo, Miguelito, José Díaz y Wocjik. El delantero polaco, cuatro goles en su haber, ha sido suplente los dos últimos partidos. La experiencia sin él desde el principio no ha ido nada bien, por lo que se le espera de titular. Y cuando se han juntado en el campo Miguelito, Miguel Fernández y José Díaz, cada cual en su sitio natural, el equipo ha carburado de otra manera.

En la última semana, jugadores que han sido titulares y que hasta llegar a ese punto habían tenido minutos residuales, no cumplieron del todo. Es posible, y ocurre, que cuando te dan la oportunidad quieres hacerlo todo de una vez y al final te decepcionas a ti mismo. Por eso, ganada la naturalidad de la vida y de la Liga, se presume que todo volverá a su cauce. En todo caso, salga quien salga, la victoria se antoja necesaria. Por el momento, por el rival, por la tabla y por la vida del Cartaya, que lleva tres jornadas con el corazón más acelerado de la cuenta porque no tiene los puntos que imaginaba a este tiempo de la competición.