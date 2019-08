Carolina Marín: "Voy a ser una jugadora diferente a la de antes de lesionarme"

Carolina Marín compareció en la mañana del martes en el anexo del Palacio de Deportes que lleva su nombre para hablar sobre su estado de forma; la onubense ha estado entrenado desde el lunes 19 en Huelva junto al resto de integrantes de la selección española de bádminton.

Carolina Marín dio un pequeño susto al final del entrenamiento de la mañana en el anexo del Palacio de Deportes, ya que tuvo que parar por unas molestias, que por fortuna no revisten importancia: “Me encuentro muy bien; desde la semana pasada he empezado a entrenar con total normalidad como el resto de mis compañeros; en algunos gestos siento alguna molestia. (Sobre sus molestias en el entrenamiento) Por eso he parado, para no arriesgar más y para que la rodilla no se me hinche, pero por lo general me voy encontrando poco a poco más preparada, con ganas de volver a la competición y muy contenta con las sensaciones que me voy encontrando en los entrenamientos”.

La onubense se lesionó a finales de enero en la final del Máster de Indonesia y está a punto de dejar atrás siete meses de calvario, entre la lesión y la recuperación. Su vuelta a la competición es inminente. “Espero que dentro de dos semanas en el Torneo Máster 100 en Vietnam; y luego jugaré el Máster 1000 de China y el Máster 500 de Corea”.

Carolina no pudo defender su título en el Campeonato del Mundo que concluyó el domingo en Basilea (Suiza) con el triunfo de la india Pusarla Sindhu, le tocó verlo por la televisión. “He seguido casi todos los partidos, sobre todo a partir de los cuartos de final. El nivel sigue siendo muy alto, como cuando yo lo dejé; la final me sorprendió bastante, porque pensé que iba a ser más disputada como la de 2017 en al que se enfrentaron ambas, pero Nozomi Okuhara estaba bastante cansada físicamente y no pudo aguantar. Sindhu está muy fuerte y ganar un oro la he reforzado mentalmente. Tengo muchas ganas de volver a competir contra todas ellas”.

Su gran objetivo siguen siendo los Juegos Olímpicos del año próximo en Tokio (Japón). “Ese es el principal, claro. Desde que me lesioné siempre ha sido mi motivación para intentar volver cuanto antes, y al final volver en dos semanas es para intentar conseguir puntos para el ranking mundial porque tras este Mundial y los puntos que he perdido he bajado bastante en la clasificación; como tengo de plazo hasta mayo, que es el corte (para la clasficación para Tokio), pues intentaremos planificarlo lo mejor posible para sumar el máximo de puntos posible en los torneos para poder salir como cabeza de serie en los Juegos Olímpicos”.

Después de tanto tiempo y en la recta final de su recuperación ha elegido Huelva para entrenarse. “Sí, es llamativo, pero para mi es una motivación, te da más fuerza, porque estoy rodeada de mi familia, de mis amigos y también el haber traído a todo el equipo (selección nacional) me hace estar mucho más cómoda, el ambiente me hace entrenar con muchas más ganas, y sobre todo estoy muy motivada”.

La campeona olímpica y tricampeona mundial no se 'moja' cuando se le pregunda a qué nivel está ahora con respecto a antes de la lesión. “No me gusta compararme, porque no sé a qué nivel estoy hasta que no vuelva a competir no lo podré saber. Las sensaciones son buenas, voy a ser una jugadora diferente a la de antes de lesionarme, porque al final la rodilla me ha hecho aprender muchas cosas. He tenido tiempo para dedicarle a la parte técnica que no la podía mejorar por falta de tiempo en los torneos durante todo el año. Esperemos ver a una jugadora diferente, más fuerte, esa es la intención desde el primer momento en que me lesioné. Por ganas y por la planificación de todo el equipo no va a quedar”.

El tener que competir en muchos torneos internacionales casi le impedirá jugar de nuevo la Liga española con el Pitiús. “Este año sigo con ellos; ya veremos las posibilidades que tengo de jugar con ellos, porque está claro que para mi ahora mismo lo más importante es la competición internacional; si puedo ayudarle en algún momento no quedará atrás, pero mi objetivo siguen siendo los Juegos Olímpicos, hacerlo lo mejor posible en los torneos e ir sumando puntos para el ranking mundial e ir subiendo en la clasificación”.

En 2021 Huelva acogerá el Campeonato del Mundo absoluto, todo un reto. “Cuando me enteré me hizo especial ilusión, y cuando nos lo concedieron más todavía. Si ya para mi ya fue un sueño haber ganado aquí un Campeonato de Europa, un Mundial enfrente de toda mi gente será aún más ilusionante. Se ha dicho que va a ser uno de los mejores Mundiales y por ganas e ilusión de la gente de Huelva no va a quedar y de momento vamos a ir poco a poco. Y cuando llegue ese año mis miradas estarán en ese Mundial que se celebra aquí”, concluye Carolina.