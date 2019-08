Carolina Marín no acudirá al Mundial de Basilea

Carolina Marín y su equipo han decidido no acudir al Mundial de bádminton de 2019, que se celebrará en Basilea a partir del 19 de agosto. Tras dos semanas entrenando en el CAR de Sierra Nevada, la jugadora y su equipo han tomado la decisión de no participar en el torneo al no darse las condiciones necesarias.

A pesar de que las sensaciones durante el proceso están siendo óptimas, aún no se han dado las circunstancias para que pueda competir al nivel que se requiere, tanto físico como competitivo.

No iremos al Mundial, pero el regreso está muy cerca 💪😉 We won't go to the World Championships, but the return is soon 💪😉 #Basel2019 pic.twitter.com/JnQCraB6Ez