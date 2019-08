Carolina Marín está en Huelva para ultimar su recuperación en 'su' Palacio de Deportes

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores; y el presidente de la Federación Andaluza de Bádminton, Carlos Longo, han realizado esta mañana una visita al Centro Andaluz Especializado en Tecnificación Deportiva, ubicado en el Palacio de Deportes Carolina Marín, para dar la bienvenida a Carolina Marín y al resto de los integrantes del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que hasta el 31 de agosto van a realizar sus entrenamientos en estas instalaciones de la capital.

Según ha destacado la concejala, “es un orgullo que la Federación Española de Bádminton haya elegido a Huelva, en concreto al Centro Andaluz de Tecnificación, para la preparación de diez de sus mejores deportistas”. “Una decisión que, a su juicio, consolida a nuestra ciudad como sede de grandes eventos deportivos y también de entrenamiento de la élite del deporte, como es el caso de Carolina Marín”.

Asimismo, la edil ha recordado que “gracias a la importante renovación que realizamos en el Palacio de Deportes, en colaboración con la Federación Nacional y Andaluza de Bádminton, nuestra ciudad pudo acoger el Campeonato Europeo 2018, que puso a Huelva en el punto de mira a nivel internacional, y conseguimos además el hito histórico de ser sede del Mundial 2021”. Una competición que, tal y como ha avanzado María Teresa Flores, ya empieza a preparar el Ayuntamiento y la Federación con una visita técnica esta misma semana al Mundial de Bádminton de Basilea.

Tras su estancia en las instalaciones del C.A.R. de Sierra Nevada, Carolina Marín y sus compañeros afrontan esta semana en Huelva la recta final de sus entrenamientos antes de que arranque la competición, en unas circunstancias muy similares a las que tendrán en los Juegos Olímpicos de Tokio, a nivel del mar. Para Carolina Marín, se trata de “una puesta a punto que me llena de energía y de fuerza, por poder estar al lado de mi familia y amigos” y con la que la olímpica espera “pulir los detalles” de la recuperación de la lesión sufrida en la rodilla el pasado mes de enero en Indonesia, y que le ha impedido estar en el Mundial.

La rodilla está respondiendo muy bien y casi me muevo con total normalidad", afirma Carolina

En cuanto al estado de su recuperación, Marín ha destacado que “las sensaciones son muy buenas y positivas, ya que la rodilla está respondiendo muy bien y casi me muevo con total normalidad en la pista”. No obstante, ha insistido en la importancia de continuar entrenando para hacer una buena gira asiática del World Tour que le permita recuperar puntos y donde se probará antes de volver a Europa a competir.

Por su parte, Carlos Longo ha explicado que “se trata de la primera vez que los integrantes del C.A.R. y Carolina Marín van a entrenar oficialmente en el Centro Andaluz Especializado en Tecnificación Deportiva, con el incentivo añadido que de los mismos van a servir para terminar la preparación de nuestra deportista, así como para que los técnicos de este centro compartan experiencias con los del Centro de Alto Rendimiento y nuestro pequeños puedan realizar sesiones de entrenamientos con algunos de los mejores jugadores de nuestro país”.

Asimismo, el presidente de la Federación Andaluza ha avanzado que ya se está abordando con la Federación Nacional la realización de otros eventos en estas instalaciones, como una concentración de los ocho centros de tecnificación nacional, prevista para el año 2020, como antesala del Mundial en Huelva.

Desde ayer lunes hasta el 31 de agosto, deportistas como Carolina Marín, Clara Azurmendi, Tomás Toledanos, Enrique Peñalver o Álvaro Vázquez están entrenando en el CAETD andaluz, bajo la supervisión de Fernando Rivas y Anders Thomsen, así como del preparador físico de Carolina Marín, Guillermo Sánchez, entre otros.

Para que esta concentración sea posible en Huelva, el Ayuntamiento ha cedido una parte de la pista principal del Palacio de Deportes Carolina Marín para que tanto el CAETD, como los clubes IES La Orden y Huelva, puedan seguir desarrollando sus entrenamientos sin verse afectados por esta actividad extraordinaria.

De otra parte, el Consistorio ya prepara con la Federación las próximas competiciones previstas en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, como el Másters Jóvenes sub 15 y sub 19 de bádminton o el Campeonato de España Absoluto de Bádminton y Sub 11.