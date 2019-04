Carolina Marín continúa arriba

Carolina Marín continúa en los puestos de privilegio de la clasificación mundial de bádminton pese a que no juega ningún torneo desde finales de enero, cuando se lesionó en la final del Másters de Indonesia.

La jugadora onubense ocupa la quinta plaza mundial con 77.000 puntos (es líder Tai Tzu Ying, de Taipei, con 97.867), siendo la única no asiática entre las diez mejores. No obstante, a partir de ahora irá bajando en la clasificación, ya que es prácticamente seguro que no disputará ningún torneo antes del Mundial de Basilea (Suiza) del 19 al 25 de agosto, aunque no es segura su presencia en este campeonato en el que defiende el título.

El sistema de puntuación del ranking mundial de bádminton ha permitido que Carolina ‘viviese de las rentas’. Así, para establecer la clasificación se contabilizan los 10 torneos en los que haya sacado mayor puntuación en el último año. Entre ellos destacan los títulos que conquistó en el Campeonato del Mundo (13.000 pundtos), en el Víctor Open de China, uno de los tres ‘grandes’ (12.000), el Daihatsu Yonex en Japón (11.000) o el Europeo conquistado en Huelva (7.000). En este 2019, sus únicos y excelentes resultados fueron las finales que perdió en los másters de Indonesia y Malasia (7.800 puntos cada uno).

La designación de Huelva como sede del Mundial de 2021 podría hacerse oficial en breve

Mientras, la onubense continúa con su proceso de recuperación de una lesión que tiene un plazo estimado de seis meses de baja; Carolina intentará acortar los plazos para acudir al Mundial, algo que sólo hará si está en condiciones de pelear por el título, según ha confesado ella misma, reiterando que su gran objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por otro lado, en los próximos días puede hacerse oficial que Huelva será la sede del Campeonato del Mundo de bádminton de 2021 (el año que viene no se celebra el Mundial, ya que es año olímpico). Las gestiones están muy avanzadas y sólo quedan por ultimar algunos detalles para que se haga público.

El bádminton la calado en Huelva notablemente, tanto por los éxitos del Recreativo IES La Orden como de la propia Carolina; además nuestra ciudad pasó con excelente nota el examen que supuso el Campeonato de Europa absoluto del año pasado, un éxito de organización y de público. El Mundial será la guinda a ese trabajo que se viene haciendo desde hace años y servirá de promoción de Huelva a nivel mundial, sobre todo en tierras asiáticas.

Ranking mundial