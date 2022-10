Carolina Marín se toma la revancha con Yue Han y ya está en semifinales del Abierto de Francia

La casualidades existen. O no. Es una conversación que genera debate, y que transforma sueños. Eso sí. Y en bádminton, cruzarte con el mismo rival en dos torneos consecutivos tiene su cosa. Por eso de la revancha o la hegemonía en el head to head particular. Y cosas del destino, Carolina Marín se cruzó este viernes en el Abierto de Francia con Yue Han, la jugadora china que la sacó del cuadro en el Abierto de Dinamarca la semana pasada. En esa ocasión el torneo iba en segunda ronda, ahora el duelo era por una plaza en semifinales. Muchos puntos en juego al tratarse de un Super 750. Y Carolina fue quien levantó el brazo al final del partido.

La previa era interesante. La china venía lanzada tras arañar cuatro puestos en el ranking mundial en la última semana y auparse a la 15º posición. Es una gran parte del futuro chino en el bádminton, puesto que tan solo tiene 22 años y el techo que tiene por delante. Carolina, con la necesidad de volver a estar en partidos importantes después de un año complicado tras el regreso de su lesión.

Y el partido fue atractivo en el aspecto de la cantidad de detalles a analizar. Fueron muchas fases dentro de un mismo encuentro. Por el resultado, 21-14 y 21-15 pareció que fue fácil, pero no fue así ni mucho menos hasta que rompió del todo.

La primera manga arrancó con la jugadora onubense muy mentalizada. Muy metida en el partido. Empezó agresiva sobre el tapiz, pero cuando Yue Han sacó la muñeca a pasear con puntos ajustados, Marín tuvo que adaptarse al juego de la asiática. Y en ese baile de salón, de más puntería que fuerza, de más elegancia que físico, el tuya y mía fue por momentos un partido de dejadas imposibles. O de engaños. La china buscaba a la española en la red para encontrarla en el fondo del tapiz. Aun así la igualdad (5-5) era la tónica e incluso cuando Carolina llevó a Yue hasta el fondo para bloquearla fue cuando perdió terreno en el marcador (9-11).

A partir de ahí, la onubense reforzó su defensa y la asiática comenzó a fallar (15-12). Fue el momento oportuno para darle velocidad al partido para que el resto del set se dejara ir (18-13) para finalizar en 21-14.

El segundo set arrancó con una lucha psicológica más que física para romper la igualdad, que fue difícil (5-5) pero no imposible. Carolina Marín reventó el partido con el 8-6, momento en el que apretó el puño, sabiendo lo que ocurría. El resto, mirando el resultado final (21-15) parece que fue coser y cantar, pero Carolina tuvo que jugar a un alto nivel para mantener la ventaja en el marcador.

Carolina juega este sábado las semifinales. Quitando el Europeo, es la primera vez que llega al fin de semana de un torneo tras su lesión. La onubense se asegura 7.700 puntos en este torneo, aunque en el ranking mundial sumará 2.900 (mínimo, a la espera de lo que ocurra este sábado) que le aseguran recuperar la quinta plaza que perdió la semana pasada en detrimento de Sindhu. La onubense se mide este sábado a Yamaguchi, la número 1 del mundo. Partido de altura en la ciudad de la Torre Eiffel.