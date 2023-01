Carolina Marín se queda con la miel en los labios en Yakarta

Carolina Marín se quedó con la miel en los labios al perder con la surcoreana Se Young An en la final del Abierto de Indonesia por 21-18, 18-21 y 13-21 tras una hora y 20 minutos de partido.

An, segunda del ránking mundial, afrontaba su tercera final del año tras perder la de Malasia y ganar la Nueva Delhi y no dejó pasar la oportunidad ante una Carolina Marín que despejó cualquier duda sobre su rendimiento y volvió a competir con las mejores.

Antes del inicio de la temporada, la campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona mundial y en seis ocasiones de Europa, actualmente en el noveno escalón del ránking, comentó las dudas que había tenido los meses anteriores sobre su capacidad para volver a ser competitiva tras su lesión.

En Yakarta, Marín volvió por sus fueros tras ser cuartofinalista en Malasia y Nueva Delhi, al plantarse en la final y vender cara su derrota. La onubense ganó la primera manga por 21-18 y cayó en la segunda por el mismo resultado. En la tercera mantuvo el pulso con An hasta el empate a 10, momento en el que el cansancio le pasó factura a la campeona española que acabó perdiendo por 21-13.

La próxima cita para Carolina Marín será en la capital de Tailandia, en el Abierto de Bangkok, del 31 de enero al 5 de febrero.

Carolina calificó como "una pena" no haber podido conseguir la victoria en Yakarta, pero aseguró "estar en el camino". "Ha sido una pena no haber concluido este torneo con una victoria, pero estoy en el camino. Han sido pequeños detalles los que me han separado de esta victoria", dijo la campeona onubense.

"Después del primer partido he tenido algunas molestias en el isquio y no sabia si iba a poder seguir, aunque finalmente hemos llegado a la final", siguió.

Respecto a la final, Marín hizo hincapié en "pequeños detalles". "Ha sido un partido muy muy luchado, lo he dado todo en la pista y solo pequeños detalles me han impedido ganar. Ahora con ganas de volver a casa, tener un pequeño descanso y preparar el siguiente torneo. Muchas gracias a todos por el apoyo y estamos en el camino", finalizó Carolina Marín.