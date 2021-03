Carolina Marín arrasa a Pusarla Sindhu en la final del Abierto de Suiza (21-12 y 21-5)

Carolina Marín continúa a velocidad de crucero en este inicio de 2021, y acaba de sumar un nuevo título a su palmarés tras imponerse en el Abierto de Suiza al derrotar en la final a la india Pusarla Sindhu por 21-12 y 21-5.

La onubense ha sido un auténtico ciclón imparable para su rival. Desde el primer punto ha dominado el encuentra ante una oponente siempre a remolque en el marcador. El ritmo altísimo de juego de Carolina fue imposible de seguir por Pusarla V. Sindhu.

Prolonga así el momento dulce que está viviendo desde que arrancó el año, y que comenzó con un mes de enero en el que rozó la perfección en Tailandia tras conquistar los Abiertos Yonex y Toyota (ambos de categoría Súper 1.000, lo máximo del Circuito Mundial) y ser finalista en el Másters.

La onubense, en su primera participación en tierras helvéticas, confirmó su condición de gran favorita al triunfo. No hubo grandes sorpresas y las dos principales candidatas se enfrentaron en la final; el torneo disputado en tierras helvéticas es de segundo nivel (categoría Súper 300), y de las diez mejores del mundo sólo acudieron la española (número 3 del ranking mundial) y la india (nº 7).

Hasta este duelo se habían enfrentado en 13 ocasiones, con 8 triunfos para la europea y cinco para la asiática, aunque la última vez fue en enero de 2019, con triunfo de la campeona olímpica, mundial y europea. Al ser un torneo menor, los puntos obtenidos por Carolina de poco le servirán de cara al ranking mundial, pero al menos le llenan de moral y confianza de cara a la gran cita de este mes, el All England.

El torneo británico se disputará del 17 al 21 de este mes y Carolina vuelve a partir como cabeza de serie número uno, ya que no acudirán ni la taiwanesa Tai Tzu Ying (líder del ranking) ni la china Chen Yu Fei (nº 2). No obstante, sí estarán el resto de las mejores del mundo, teniendo como principales rivales a las japonesas Nozomi Okuhara y Akane Yamaguchi. El All England es uno de los tres 'grandes' del Circuito Mundial (junto a los abiertos de China e Indonesia) y sí puede alterar la clasificación del ranking mundial.